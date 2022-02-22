سكان جدة يحتلفون بيوم التأسيس بالزي التقليدي على الواجهة البحرية

ازدحم كورنيش مدينة جدة والواجهة البحرية تحديدا بالمواطنين الذين أتوا للاحتفال بيوم التأسيس، حيث ارتدى أغلبهم الزي السعودي المعروف المكون من الغترة والبشوت والعقال القديم الذي يرمز للأصالة والتاريخ السعودي القديم. واحتفل السعوديون اليوم بذكرى تأسيس دولتهم قبل 300 عام على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود، وذلك في فبراير (شباط) من عام 1727. وقد أقرّ هذا الحدث، الملك سلمان بن عبد العزيز، في مرسوم ملكي غير مسبوق، بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم «يوم التأسيس»، ويصبح إجازة رسمية، اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة السعودية، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الحاضر. وانتشرت على جوانب الواجهة البحرية الأهازيج الوطنية والأعلام السعودية ومشاركات الفرق التطوعية بمسيرات تحمل الأعلام وتردد الأناشيد الوطنية.



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