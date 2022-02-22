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احتفاء بيوم التأسيس .. «إثراء» يأخذ زواره لرحلة تحكي قصة 3 قرون

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الدمام - شريف احمد - يحتفي مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بذكرى يوم التأسيس، من خلال باقة من الفعاليات التي تأخذ الزوار في رحلة تحكي قصة المجد الممتد منذ ثلاثة قرون، وذلك على مدى خمسة أيام متتالية خلال الفترة 22-26 فبراير 2022م، في مقر المركز بالظهران.

وتشمل الفعاليات مسابقة لأزياء التأسيس من خلال التقاط صور تذكارية للزوار وهم يرتدون أجمل الأزياء التقليدية الأصيلة، حيث يحظى الزي المختار من قبل لجنة التحكيم بفرصة الفوز بجوائز يقدمها المركز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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