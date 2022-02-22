شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء بيوم التأسيس .. «إثراء» يأخذ زواره لرحلة تحكي قصة 3 قرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحتفي مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بذكرى يوم التأسيس، من خلال باقة من الفعاليات التي تأخذ الزوار في رحلة تحكي قصة المجد الممتد منذ ثلاثة قرون، وذلك على مدى خمسة أيام متتالية خلال الفترة 22-26 فبراير 2022م، في مقر المركز بالظهران.

وتشمل الفعاليات مسابقة لأزياء التأسيس من خلال التقاط صور تذكارية للزوار وهم يرتدون أجمل الأزياء التقليدية السعودية الأصيلة، حيث يحظى الزي المختار من قبل لجنة التحكيم بفرصة الفوز بجوائز يقدمها المركز.