خادم الحرمين: نعتز بذكرى تأسيس دولة أرست ركائز السلم والاستقرار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اعتزازه بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية في العام 1139هـ (1727م)، وأنها منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل.

وقال خادم الحرمين في تغريدة على حسابه بتويتر «نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل.

وأضاف «إن احتفاءنا بهذه الذكرى، هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل. والحمد لله على كل النعم».

إلى ذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مزيدا من برقيات التهاني من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة يوم التأسيس.

وهنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية أخاه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة يوم التأسيس. كما هنأ نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، في برقيتين خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة يوم التأسيس.

كما هنأ ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، أخاه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة يوم التأسيس. وأعرب ملك الأردن في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

فيما هنأ رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين بمناسبة يوم التأسيس. وأعرب بهذه المناسبة عن تمنياته للمملكة بالمزيد من التقدم والرخاء.

اعتزاز بالجذور

ورفع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال في تصريح له «إن يوم التأسيس هو ذكرى عزيزة على قلوبنا وتمثل اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وأن المملكة هي قلب العروبة النابض».

وأعرب عن اعتزاز وفخر البرلمان العربي بهذه الذكرى الخالدة التي جسدت مسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها المملكة، مثمنا الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة على المستويات كافة في ظل قيادتها الحكيمة على نحو يجسد عراقتها وتاريخها المشرف ومستقبلها المشرق. ونوه بمواقف خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في الدفاع عن القضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك.