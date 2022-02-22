اخبار الخليج – مجلس النواب: يوم التأسيس السعودي مرحلة مضيئة لتاريخ وحاضر ومستقبل المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - يتشرف مجلس النواب بأن يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة يوم التأسيس السعودي، باعتباره مرحلة مضيئة لتاريخ وحاضر ومستقبل المنطقة، ومؤكدا المجلس عمق العلاقات البحرينية السعودية، التاريخية العريقة، والروابط الأخوية الرفيعة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه.

معربا المجلس عن فخره واعتزازه بما تشهده العلاقات البحرينية السعودية الاستراتيجية، الثنائية الوطيدة، من تنسيق وتكامل، وتعاون بارز في كافة المسارات التنموية، في ظل جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.

مشيدا المجلس بالدور الريادي للمملكة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والمكانة الدولية الرفيعة، والإسهامات الإنسانية والحضارية.

ومؤكدا المجلس، تعزيز وتطوير التعاون البرلماني مع مجلس الشورى السعودي، لدعم التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين. وسائلا المجلس المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، بمزيد من التقدم والازدهار.