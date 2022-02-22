محمد بن مسعود - الدمام - لا تتجاهلها .. علامات خطيرة تظهر بوضوح على ذراعك تنذر ببدء تكون الجلطات القاتلة وهذه اول خطوة يجب عليك القيام بها لانقاذ حياتك

تتشكل جلطات الدم لمحاولة إصلاح تلف الأوعية الدموية.

التجلط أمر طبيعي ، ولكن يمكن أن تكون الجلطات خطيرة عندما لا تذوب من تلقاء نفسها.

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بمجرد تشكل الجلطات ، يمكن أن تنتقل إلى أجزاء أخرى من جسمك ، مما يسبب الضرر.

هناك العديد من علامات وأعراض الجلطات الدموية. من المهم اكتشافها ، حيث يمكن أن تسبب جلطات الدم تجلط الأوردة العميقة (DVT). قد يكون هذا خطيرًا وستحتاج إلى عناية طبية سريعة.

الجلطات الشريانية في الدماغ تسمى السكتات الدماغية. يمكن أن تتشكل الجلطات أيضًا في شرايين القلب ، مما يؤدي إلى حدوث نوبات قلبية.

يقول موقع Stop the Clot الصحي ، إن هناك عدة أعراض لجلطة دموية في الساق أو الذراع.

وتشمل هذه التورم والألم أو الاحمرار غير الناجم عن الإصابة ، والجلد الدافئ عند لمسه ، واحمرار أو تغير لون الجلد.

يقول موقع Stop the Clot الصحي: “إذا تمكنت من التعرف على هذه العلامات والأعراض ، فيمكنك إنقاذ حياتك أو حياة صديق أو أحد أفراد العائلة.”

ويضيف: “إذا كانت لديك هذه العلامات أو الأعراض ، فأبلغ طبيبك في أسرع وقت ممكن.”

يوضح WebMD: “إذا قامت الجلطة بسد الأوردة في ذراعيك أو ساقيك ، فقد تبدو زرقاء أو حمراء”.

يضيف الموقع الصحي: “قد يتغير لون بشرتك أيضًا بسبب الأضرار التي لحقت بالأوعية الدموية بعد ذلك.

“الانسداد الرئوي في رئتك يمكن أن يجعل بشرتك شاحبة ومزرقًا ورطبًا.”

هناك أيضًا عدة علامات على وجود جلطة دموية في حديثك ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية. وتشمل هذه العلامات “مشكلة في التحدث أو فهم الكلام ، مما يشير إلى احتمال حدوث سكتة دماغية”.

تُعرِّض بعض عوامل الخطر بعض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بجلطة دموية.

تصبح جلطات الدم أكثر شيوعًا مع تقدم الناس في السن ، خاصة عندما يكونون فوق سن 65. علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون أكثر عرضة للخطر إذا كان لديك تاريخ عائلي من جلطات الدم.

في بعض الأحيان ، يمكن أن تحدث جلطة دموية في الوريد دون وجود عامل خطر أساسي واضح.

إذا كانت لديك أعراض الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، فإن NHS توصيك بحجز موعد طبي عاجل أو الاتصال بالرقم 111.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون الإصابة بجلطات الأوردة العميقة خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى انسداد رئوي. يحدث هذا عندما تتفكك جلطات الدم في الأوردة ، وتنتقل عبر مجرى الدم وتعلق في رئتيك.

يمكن أن يكون الانصمام الرئوي مهددًا للحياة ويحتاج إلى علاج على الفور.

يجب على الأشخاص الذين لا يستطيعون التنفس أو يلاحظون وفاة شخص ما الاتصال بالرقم 999 أو زيارة A&E.

إذا تم تشخيص الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، فإن العلاج الرئيسي هو أقراص الأدوية المضادة للتخثر ، مثل الوارفارين والريفاروكسابان. من المحتمل أن تتناول الأقراص لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

إذا كنت حاملاً أو أنجبت للتو ، فستكون مخاطرك أعلى. وبالمثل ، إذا كنت تعاني من حالة التهابية مثل مرض كرون أو التهاب المفاصل الروماتويدي ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالجلطات.

هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر.

على سبيل المثال ، تقول NHS أنه يجب عليك شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف ، حيث من المرجح أن تصاب بجلطة إذا كنت تعاني من الجفاف.

المصدر: Express