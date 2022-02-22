مدير تعليم تبوك : يوم التأسيس مناسبة وطنية تشكل مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن المعطاء

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير أن يوم التأسيس يمثل مناسبة وطنية تحكي عن أمجاد ثلاثة قرون عريقة مرت على تأسيس الدولة السعودية ويوافق 22 فبراير من كل عام حكاية حملت في طياتها كل قصص الأمجاد والقيم عبر ما مرت به من مراحل وتحولات شهدت التضحيات والبطولات لأئمة وملوك ميامين وأجيال متتالية أسست هذه الوحدة الوطنية الكبرى في نسيج واحد.

وأضاف:

وقد شكل مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن المعطاء نظير ما يمثله من انتماء للوطن وارتباط بجذور هذه الدولة ، وربط المواطنين بتاريخها العميق إذ إن هذه البلاد قامت على أساس متين، مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى صون الحقوق، وإرساء العدل بين الناس، واتخذت هذا منهجًا واضحًا راسخًا منذ أن سنته عند بدء الدولة السعودية الأولى إلى يومنا هذا.

نسأل الله تعالى أن يحفظ قادة وولاة أمر هذه البلاد، وشعبها العظيم، وأن يديم عليها الأمن والخير والنعيم.