شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تطوير جهاز حديث لفك الكتب المتحجرة بمكتبة الحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقوم إدارة الترميم والتجليد بمكتبة الحرم المكي الشريف، بفك (٣٠) كتاباً متحجراً في الساعة من خلال عملية تبخيرها.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والبحث العلمي، مدير عام مكتبة الحرم المكي الشريف الأستاذ عبدالله بن حمد الصولي، أن المكتبة عملت على عمل جهاز مخصص لفك صفحات الكتب والمخطوطات والكتب النادرة والمتحجرة، من خلال عملية تبخيرها.

وأردف بأن الجهاز الذي عمل على تطويره موظفي إدارة الترميم والتجليد بالمكتبة هو جهاز يعمل بتقنية البخار بهدف فك الأوراق والصفحات من الكتب والمخطوطات والوثائق المختلفة والكتب النادرة والقديمة المتحجرة، حيث رفع الجهاز إنتاجية إدارة الترميم والتجليد من كتاب واحد في الساعة إلى (30) كتاب.

وأضاف الصولي، بأن هذه المبادرة جاءت لتحل مشكلة الأوراق التي يصعب فصل بعضها عن بعض دون إحداث تأثير أو تلف فيها.

وذكر بأن الرؤية الطموحة لمكتبة الحرم المكي الشريف هي أن تصل إلى الريادة عالمياً في مجال المكتبات وإثراء المعرفة وتوفير مصادر البحث والمعلومات بمختلف وسائل التقنية الحديثة.

كما أنها تحرص على تطوير كافة خدماتها وتذليل الصعاب بمختلف المجالات والطرق وجعلها بيئة داعمة للمبادرات والابتكارات التي من شأنها أن تجعل من المكتبة قدوة يحتذى بها في مجال الخدمات المكتبية.