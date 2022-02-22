محافظ البنك المركزي السعودي: “يوم التأسيس” استذكار للعمق التاريخي والحضاري للمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، باسمه ونيابةً عن منسوبي البنك، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة “يوم التأسيس”، الذي يُعد ذكرى وطنية يُستحضر من خلالها تضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون.
وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: يحق لكل أمة من الأمم أن تفخر بتاريخها وتحتفي به وتعيد التذكير فيه، وإعلان المملكة العربية السعودية عن ذكرى “يوم التأسيس” لا ينفصل عن هذا النهج الذي يسعى لتأصيل امتدادات الدولة السعودية الضاربة في جذور التاريخ، كما يُجسد قيمة رفيعة من الاهتمام بتاريخها الذي يُعد امتدادًا أصيلًا لحاضرها ومُستقبلها، تستلهم من خلاله عزيمة جميع أئمة الدولة وملوكها – رحمهم الله – الذين أسهموا في مراحل بناء الدولة ونموها الحضاري المتنامي تقدماً وازدهاراً، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الذي يشهد فيه الوطن نهضة وتنمية شاملة في مختلف الجوانب، وبناءً للإنسان حاضراً ومستقبلاً، ومكانة عالمية بين الأمم، وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأكد أن استحضار يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى هو امتداد أصيل وطبيعي لحرص واهتمام القيادة الحكيمة – أيدها الله – في الحفاظ على التاريخ السعودي أولاً، وتاريخ الجزيرة العربية ثانياً، وما توليه من عناية فائقة بالمصادر التاريخية الحقيقية والموثوقة، وتذكير الجيل الناشئ بهذا الإرث العريق والتحديات والصعاب التي مرت بها المملكة، واستطاعت – بحمد الله – أن تصل إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً وتنموياً، ولم تعقها هذه العراقة من أن تضع رؤية طموحة، في كل يوم تحقّق تقدماً نوعياً في شتى المجالات، وأصبحت إلهاماً لتجارب مماثلة تسعى لمحاكاة إنجازات المملكة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن قيادته وأمنه وأمانه.
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