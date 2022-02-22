اخبار الخليج – قائد خفر السواحل يستقبل قائد قوة الواجب «150»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل العميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل ، صباح اليوم ، العميد وقار محمد قائد قوة الواجب (150) والوفد المرافق له .

وقد رحب قائد خفر السواحل بقائد قوة الواجب (150) ، مشيدا بدور هذه القوة في تعزيز الأمن والسلامة البحرية في المنطقة .

وتم خلال اللقاء ، بحث الجهود المبذولة لتطوير التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.