اخبار الخليج – قائد خفر السواحل يستقبل قائد قوة الواجب «150»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل العميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل ، صباح اليوم ، العميد وقار محمد قائد قوة الواجب (150) والوفد المرافق له .
وقد رحب قائد خفر السواحل بقائد قوة الواجب (150) ، مشيدا بدور هذه القوة في تعزيز الأمن والسلامة البحرية في المنطقة .
وتم خلال اللقاء ، بحث الجهود المبذولة لتطوير التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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