اخبار الخليج – بالصور.. وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة يستقبل أوائل الحاصلين على الإقامة الذهبية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة أوائل الحاصلين على الإقامة الذهبية في مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، هنأ معاليه المستفيدين من هذه الخدمة، مشيراً إلى أنها تعتبر نقلة نوعية في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، مما سينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وفقاً لتطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وفي ذات السياق، أشار وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن الإدارة تلقت 577 طلباً منذ تدشين الإقامة الذهبية حتى الآن، مؤكداً معاليه أن هذا الإقبال الكبير دليل على نجاح مملكة البحرين في استقطاب العديد من الموظفين والمتقاعدين و المستثمرين والموهوبين من مختلف دول العالم للاستفادة من خدمة الإقامة الذهبية، واعتبارها من الدول المفضلة لديهم للإقامة.

من جانبه ، أوضح سعادة السيد جمال عبدالعزيز العلوي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل بأن الإقامة الذهبية لا تؤثر على تصريح العمل الصادر وساري الصلاحية بشأن العامل الأجنبي للعمل لدى صاحب العمل مع تحمل الأخير الالتزامات المقررة بموجب تلك التصاريح بما يتوافق مع أحكام القانون 19 لسنه 2006 والقرارات التنفيذية بشأنه.

هذا وتدعو شئون الجنسية والجوازات والإقامة الراغبين في التقدم للحصول على الإقامة الذهبية إلى زيارة الموقع الالكتروني للبوابة الوطنية للحكومة الالكترونية على الرابط www.bahrain.bh/Goldenresidency.