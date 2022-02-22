الخرج تشهد فعاليات متنوعة احتفاء بيوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-أشرف العصيمي

شهدت محافظة الخرج اليوم عددًا من الفعاليات التي تقام احتفاءً بمناسبة “يوم التأسيس”، الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام اعتزازاً بالجذور الراسخة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون للمملكة العربية السعودية.

واحتضنت حديقة الملك عبدالعزيز هذه الفعاليات بحضور محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي ومدراء الدوائر الحكومية واعضاء لجنة التنمية السياحية وعدد كبير من أهالي المحافظة الذين حضروا معبرين عن الفرحة بيوم تأسيس الوطن.

واشتملت الفعاليات على ندوة ثقافية عن يوم التأسيس والقافلة والمجلس والبناء بالطين والمورث الشعبي ولوحة التأسيس والمقتنيات والسيارات القديمة ومسابقة اجمل زي تراثي إضافة لعدد من الفعاليات المختلفة.

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وشارك في تنظيم الفعاليات لجنة التنمية السياحية وبلدية الخرج وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وتعليم الخرج واللجنة الثقافية إضافة لجهود أمنية في التنظيم من الشرطة ودوريات الأمن والمرور.