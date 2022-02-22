الفتح يحتفل بـ4 أهداف في مرمى الفيصلي

محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق الفتح فوزاً قوياً على ضيفه الفيصلي بأربعة أهداف لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة 10 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي أقيم بينهما اليوم (الثلاثاء) على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وشهد اللقاء تفوق فريق الفتح الذي تمكن من إحراز ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق كل من: سفيان بن دبكة (د: 24)، وكريستيان كويفا (هدفين 42 من ركلة جزاء، 45)، وفي الشوط الثاني أضاف المدافع مروان سعدان الهدف الرابع للفتح (د: 55)، وقلص مهاجم الفيصلي جوليو تفاريس النتيجة بعد إحرازه للهدف الوحيد لفريقه (د: 84)، لينتهي اللقاء بفوز الفتح بأربعة لهدف.

وبهذه النتيجة يحقق النموذجي الفوز السادس ويصل للنقطة 24 وفي المركز 11، فيما تلقى الفيصلي الخسارة 8 وتجمد رصيده عند 21 وفي المركز 13.