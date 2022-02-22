البنك الأهلي السعودي داعم إستراتيجي لفعاليات يوم التأسيس «يوم بدينا»

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك البنك الأهلي السعودي «الراعي الإستراتيجي لفعاليات يوم التأسيس 2022م» في العديد من الفعاليات الوطنية خلال الذكرى السنوية ليوم التأسيس، والتي تتضمّن رعاية البنك للفعاليات التي تنظّمها الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار «يوم بدينا».

وتتضمّن قائمة الفعاليات التي تقام بهذه المناسبة التاريخية مشاركة البنك في أكثر من 18 فعالية تقام في 14 مدينة سعودية، ومن أبرزها «مسيرة البداية» التي تجسّد مرحلة التأسيس في 10 مشاهد استعراضية تعود إلى ثلاثة قرون مضت، بمشاركة 3500 مؤدٍّ مع خيولهم الأصيلة.

كما تتضمّن الفعاليات أوبريتا ملحميا يستعرض لحظات وقصص خالدة ارتبطت بيوم التأسيس، إضافة إلى «عروض الضوء» عبر مزيج مميز من الألعاب النارية وطيارات الدرونز، كما تتضمّن الفعاليات ورش عمل تفاعلية تحت عنوان «المجلس» بجانب الحوارات والنقاشات المثمرة التي تعكس توثيق الجوانب الثقافية المرتبطة بمرحلة الدولة السعودية الأولى و«يوم بدينا»، وتتطرّق فعاليات «نجناج» استعراضاً للملبوسات والأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب معرض فني وآخر مختص بالقهوة السعودية، ومجموعة من البرامج التي تأخذنا إلى جلَبَة الأسواق الشعبية وأصالتنا «يوم بدينا».

وتنطلق رعاية البنك الرسمية لفعاليات ذكرى يوم التأسيس من كونه داعما رئيسيا للفعاليات الوطنية ذات العُمق التاريخي الأصيل للسعودية، نحو الاعتزاز بالقيم والتراث والحضارة وربط الماضي بالمستقبل.