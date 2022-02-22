رابطة العالم الإسلامي تدين الاستهداف الإرهابي لمطار جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أدانت رابطة العالم الإسلامي الاستهداف الإرهابي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية لمطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية؛ مما أسفر عن إصابة عددٍ من المدنيين من جنسيات مختلفة.

وندّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بمواصلة تلك المليشيا الطائفية الإرهابية جرائمها باستهداف المدنيين والمنشآت والمرافق المدنية، مستغلةً التزام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالقيم والمبادئ الأخلاقية وبالقانون والأعراف الدولية، مشدّدًا على أهمية وقوف المجتمع الدولي ضد هذه الجرائم الإرهابية ومن يقف وراءها، التي تستهدف بإصرارٍ ممنهجٍ المدنيين وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية، وتهديد سافر للسلم والأمن الدوليين، على إثر هزائمها المتتالية وافتضاح جرائمها في حق الشعب اليمني في سلسلة مجازفاتها لتمرير مشروعها الطائفي الهادف لتغيير الديمغرافية اليمنية، بعد التمرد على شرعيتها ومن ثم مواصلة تلك الهمجية السافرة.

وجدَّد معاليه، باسمه وباسم هيئات الرابطة ومجامعها ومجالسها حول العالم التضامنَ الكاملَ مع المملكة العربية السعودية تجاه كلّ ما يهدِّد أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ لحفظ أمنها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلًا الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يدحر العصابة الإرهابية، ويقي الجميع شرّها.