اخبار الخليج – المدير العام لشئون المدارس: طرح خيار تقديم الامتحانات النهائية بنظام الحضور الشخصي أو عن بُعد

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشئون المدارس بوزارة التربية والتعليم أن نسبة دوام الطلبة الحضوري في المرحلة الثانوية قد ارتفعت إلى ٧٢٪ مقارنة باليوم الأول لبدء الدراسة بواقع خمسة أيام حيث كانت ٥٠٪، مشيراً إلى أن الإقبال كبير على الانتقال إلى النظام الحضوري من قبل الطلبة وأولياء الأمور، مع استمرار طرح خيار التعلم الكامل عن بعد لمن يرغب.
وبين سعادة المدير العام لشئون المدارس أن نسب الدوام الحضوري للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ثابتة لم تتغير عند ٨٢٪ للابتدائي، و٦٠٪ للإعدادي.
وفيما يخص نظام الامتحانات (أو التطبيقات الشاملة) فإن الخيار سيكون مطروحاً لجميع الطلبة وأولياء أمورهم في الاختيار بين إجرائها عن بعد أو عبر الحضور الفعلي، وأن قطاع شئون المدارس سيصدر التعليمات اللازمة حول ذلك إلى المدارس خلال الأيام القادمة.
ولفت سعادة المدير العام لشئون المدارس إلى أن باب الانتقال من نظام التعلم عن بعد إلى النظام الحضوري أو العكس سوف يبقى مفتوحاً لغاية تاريخ ٣ مارس ٢٠٢٢، حيث سيتم بعد ذلك إغلاق عملية التنقلات بشكل نهائي، مؤكداً ضرورة الإسراع في التواصل مع المدارس من قبل أولياء الأمور في حال رغبوا في تغيير نظام التعليم المتبع لأبنائهم.
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