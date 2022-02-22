“أمانة الشرقية” تصدر عدداً خاصاً من مجلة ” دروازة ” عن يوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت أمانة المنطقة الشرقية العدد العاشر من مجلة ” دروازة” الخاص بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، والذي يوافق 22 فبراير من كل عام، ويعتبر يوم التأسيس مناسبة وطنية لاستذكار تاريخ الدولة السعودية الأولى منذ تأسيسها منذ ثلاثة قرون، وتشرف العدد بكلمة ضافية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وكلمة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان – حفظهما الله -.

واستعرض العدد في صفحاته نشأة الدرعية ثم بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، والتي كانت عاصمتها الدرعية وما مر بها من أحداث وتوسعات كبيرة بعد حكم الإمام محمد بن سعود، ثم تناول تأسيس الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبد الله، ثم تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن -طيب الله ثراه- وما تلاه حكمه من تطور ورخاء وانتشار للأمن والأمان في ربوع البلاد.

كما استعرض العدد منجزات ملوك المملكة عبر الدولة السعودية الثالثة بداية من الملك سعود ثم فيصل، ثم خالد، ثم فهد، ثم عبدالله –رحمهم الله تعالى–

أخبار قد تهمك

فيما تطرق العدد الى العهد الميمون في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – عراب الرؤية، وما تحقق من قفزات نوعية وتاريخية في مختلف المجالات جعلت المملكة من أكثر الدول تقدما على مستوى العالم.

وشارك في العدد أستاذ التاريخ الحديث المساعد بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام د. جملاء المري والتي تحدثت عن أبرز القصص والملاحم البطولية لحكام الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، فيما استضاف العدد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث عبر مقال له عن الدور الاقتصادي الهام للمملكة خلال السنوات الماضية.

من جانبه أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بأن يوم التأسيس هو يوم للفخر والانتماء وأن قرار الاحتفاء بهذا اليوم هو قرار حكيم من قيادتنا الرشيدة، مشيرا الى أن الاحتفال بيوم التأسيس الأول يدفعنا الى الاعتزاز بدولتنا ومسيرتها الممتدة من ثلاثة قرون، وإننا ننعم اليوم بنعمة الأمن والأمان المنتشرين في ربوع البلاد ونعمة العيش الرغيد الذي نعيشه، كما علينا أن نتذكر مع هذه النعم رموز هذا الوطن والتضحيات التي قاموا بها على مدى ثلاثة قرون ونستلهم منهم الدروس والعبر في الإصرار والعزيمة على تحقيق التطلعات والأمنيات”.

الى ذلك أكد رئيس التحرير محمد بن عبد العزيز الصفيان، على أن الاحتفال بيوم التأسيس يأتي ايماناً بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية والولاء للقيادة الرشيدة أيدها الله والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة والوفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.