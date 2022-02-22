اخبار الخليج – وفد من موظفي الكونغرس الأمريكي يطلع على التجربة التشريعية والبرلمانية البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - زار وفدُ من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مجلس النواب اليوم، ضمن زيارة يقوم بها الوفد لمملكة البحرين، حيث اطلع الوفد على التجربة التشريعية والبرلمانية البحرينية من خلال عرض فيديو تعريفي حول إنجازات مجلس النواب وخدماته المقدمة في ظل النهضة التنموية التي تشهدها المملكة وأثرها الإيجابي في مختلف المجالات ولا سيما التشريعية والرقابية.

وعقد موظفو الكونجرس الأمريكي لقاءً مع كل من: النائب أحمد العامر نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، و النائب فاطمة عباس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة.

وقد اطلع الوفد على عرض تعريفي عن مجلس النواب والتجربة البرلمانية والمسيرة الديمقراطية وأبرز الانجازات البرلمانية في المجالات التشريعية والرقابية والحقوقية وخدماته المقدمة في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين وأثرها الإيجابي على مختلف الأصعدة، ثم قام السادة النواب بالإجابة على جميع استفسارات الوفد عن العملية التشريعية والأدوات البرلمانية.

كما شهد اللقاء إبراز جهود مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، في نشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم التسامح الديني والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف والأديان، وهو ما ظهر في تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والتأكيد على أن انطلاق المركز من الولايات المتحدة الأمريكية يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين الصديقين في القدرة على العمل المشترك من أجل نشر ثقافة الحوار والتعددية الدينية ومحاربة التطرف والعنف بكل بصوره وأشكاله.