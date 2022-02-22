شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المعرض الأول للتعريف بمهام الإدارات النسائية بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، اليوم الثلاثاء، المعرض الأول للوكالة المساعدة للخدمات والشؤون النسائية الميدانية المقام في المصلى النسائي داخل التوسعة السعودية الثالثة يسار باب (١٢١).

جرى ذلك بحضور عدد من القيادات النسائية الميدانية العاملة بالمسجد الحرام.

وأكدت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الميدانية النسائية ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الخدمات النسائية الأستاذة وضحة بنت عبدالرحمن عسيري، أن المعرض يجسد مهام الإدارت التابعة للوكالة المساعدة للخدمات والشؤون النسائية الميدانية بالمسجد الحرام وخدماتها التي توفرها بالتعاون مع كافة الوكالات الميدانية والإدارية بالمسجد الحرام، ووفق معايير تراعي الجودة ومتطلبات خدمة العنصر النسائي، إضافة إلى التعريف بمهام الإدارات النسائية الميدانية بالمسجد الحرام ودورهم في تسهيل الخدمات للقاصدات.

كما رفعت "عسيري" موفور الشكر لمساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، على اهتمامها ومتابعتها للمعرض، وعلى ما توليه من اهتمام لكافة العوامل التطويرية لمنظومة العمل النسائي الميداني، تنفيذا للتوجيهات السديدة لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، للرقي بالمنظومة الخدمية النسائية بالمسجد الحرام بما يتواكب مع تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله، والرؤية الطموحة (٢٠٣٠) .