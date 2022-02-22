شكرا لقرائتكم خبر عن من الدرعية الأولى.. ”الخليج 365” تتقفى أثر «مانع المريدي» جد أسرة آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقلت كاميرات "اليوم" إلى الدرعية الأولى التي سكنها مانع المريدي، جد أسرة آل سعود، ثم غادرها عام 850 للجهرة، متجهاً إلى نجد.

هذا وتبعد الدرعية الأولى مسافة 43 كليو متر غرب مدينة الدمام، وشمال طريق الدمام الرياض السريع، وتعد أرض صحراوية، وتتخللها منخفضات تنحصر عنها الرمال، وتشكل أماكن صالحة للاستيطان والسكن، وبهذه المنخفضات تتجمع رواسب مياه الأمطار، وتنمو فيها مجموعات متفرقة من أشجار النخيل.