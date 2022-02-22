اخبار الخليج – بزيادة بنسبة 116% عن السنة الماضية.. «سيكو» تحقق 6.4 مليون دينار صافي ربح موحد عائد للمساهمين للعام 2021 

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، اليوم عن نتائجها الموحدة للربع الرابع من العام والسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

لفترة الربع الرابع من عام 2021، ارتفع صافي الربح الموحد العائد للمساهمين بنسبة 120% الى 2.7 مليون دينار بحريني (7.3 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 1.2 مليون دينار بحريني (3.3 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت ربحية السهم الواحد في الربع الرابع من عام 2021 إلى 6.77 فلس بحريني مقارنة مع 3.37 فلس بحريني لنفس الفترة من عام 2020. و سجل إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين زيادة بنسبة 76% في الربع الرابع من عام 2021 ليصل الى 3.0 مليون دينار بحريني (8.0 مليون دولار أمريكي) من 1.7 مليون دينار بحريني (4.6 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي.

للسنة المالية 2021، سجلت سيكو 6.4 مليون دينار بحريني (17.0 مليون دولار أمريكي) صافي ربح موحد عائد للمساهمين بارتفاع بنسبة 116% مقارنة بمبلغ 3.0 مليون دينار بحريني (7.8 مليون دولار أمريكي) في نهاية عام 2020.

كما ارتفعت ربحية السهم الواحد بنسبة 100% لتصل إلى 15.96 فلس بحريني خلال العام مقارنة مع 8.00 فلس بحريني في عام 2020.

هذا وقد ارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين بنسبة 142% إلى 7.1 مليون دينار بحريني (18.8 مليون دولار أمريكي) في عام 2021 مقارنة مع 2.9 مليون دينار بحريني (7.7 مليون دولار أمريكي) لعام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي حقوق الملكية العائد للمساهمين بنسبة 18% ليصل الى 69.0 مليون دينار بحريني (183.0 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 58.3 مليون دينار بحريني (155 مليون دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2020، وهو ما يعكس النمو القوي لصافي الربح للعام 2021، فضلا عن التخارج من أسهم الخزينة التابعة للبنك عن طريق صفقة تبادلية للأسهم بغرض الاستحواذ على الحصة العظمى من رأس مال شركة مسقط المالية والتي سميت ما بعد الاستحواذ « سيكو كابيتال».

وقد ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 45% ليصل إلى 263.5 مليون دينار بحريني (699.0 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 181.8 مليون دينار بحريني (482.2 مليون دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2020. وترجع الزيادة في موجودات سيكو إلى توحيد كافة الموجودات والمطلوبات لشركة «سيكو كابيتال» في أعقاب صفقة الاستحواذ التي تمت في مارس 2021، فضلا عن ارتفاع قيمة الأوراق المالية المشتراة وفق اتفاقيات إعادة الشراء، وارتفاع النقد والأرصدة لدى البنوك خلال العام.

بناءً على هذا الأداء القوي، فقد قرر مجلس إدارة سيكو التوصية لدى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح بنسبة 8% من رأس المال، (5% أرباح نقدية 3% أسهم منحة) بما يعادل مبلغ 3.4 مليون دينار بحريني ( 9.1 مليون دولار امريكي ) وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات اللازمة من قبل مصرف البحرين المركزي والمساهمين.

و قام المدققون الخارجيون السادة كي بي إم جي بإبداء رأي غير متحفظ عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

لقد جاءت هذه النتائج لتعكس تفوق سيكو في تحقيق أداء قوي في جميع أنشطة الأعمال بما يشمل الأداء القوي لشركة «سيكو كابيتال»، حيث ارتفع صافي الإيرادات الاستثمارية بنسبة 98% ليصل إلى 4.4 مليون دينار بحريني (11.8 مليون دولار أمريكي) في عام 2021، مقارنة مع 2.2 مليون دينار بحريني (5.8 مليون دولار أمريكي) للعام الماضي. كما ارتفع صافي الإيرادات من الرسوم بنسبة 142% للعام 2021، حيث بلغ 8.8 مليون دينار بحريني (23.2 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 3.6 مليون دينار بحريني (9.6 مليون دولار أمريكي) للعام الماضي.

من ناحية أخرى، بلغ صافي الدخل من الفوائد 1.8 مليون دينار بحريني (4.9 مليون دولار أمريكي) للعام 2021 بزيادة بنسبة 27% مقارنة مع 1.4 مليون دينار بحريني (3.8 مليون دولار أمريكي) لعام 2020. كما بلغت ايرادات الوساطة والايرادات الأخرى 2.7 مليون دينار بحريني (7.1 مليون دولار أمريكي) في عام 2021 مقارنة مع 3.2 مليون دينار بحريني (8.6 مليون دولار أمريكي) في عام 2020. واصلت إيرادات الوساطة أدائها الجيد، حيث عوضت التداولات على الأسهم والتي شهدت ارتفاعاً عن الإنخفاض في التداولات على أدوات الدخل الثابت خلال عام 2021، علماً بان الإيرادات الأخرى سجلت تراجعاً نتيجه لإنخفاض صافي الدخل من تداولات العملات الأجنبية و احتساب إيراد لمرة واحده في عام 2020.

ولقد تزامن هذا الأداء مع ارتفاع قيمة الأصول تحت الإدارة بشكل ملموس خلال العام بفضل توسع قاعدة العملاء مع طرح منتجات جديدة، فضلا عن توحيد الأصول تحت الإدارة لدى شركة «سيكو كابيتال». لقد ارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة (شاملة التمويلات) لسيكو بنسبة 80% ليبلغ ما قيمته 1.7 مليار دينار بحريني (4.5 مليار دولار أمريكي) خلال العام مقارنة مع 946.1 مليون دينار بحريني (2.5 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2020. بينما ارتفع صافي الأصول تحت الإدارة (باستبعاد التمويلات) بنسبة 76% إلى 1.5 مليار دينار بحريني (4.1 مليار دولار أمريكي) خلال العام ، مقارنة مع 877.9 مليون دينار بحريني (2.3 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2020.

و بلغت قيمة الأصول تحت الحفظ لدى شركة سيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية التابعة والمملوكة بالكامل لسيكو ما قيمته 3.1 مليار دينار بحريني (8.2 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة بنسبة 3% مقارنة مع 3.0 مليار دينار بحريني (8.0 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2020.

و حول أداء سيكو خلال العام، صرح الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة سيكو قائلا:» نجحت سيكو في مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة، وتمكنت في نفس الوقت من اقتناص الفرص وتنفيذ استراتيجية النمو بصورة فعالة، الأمر الذي ساهم في تحقيق هذا الأداء المالي القوي مع ترسيخ مكانتها المرموقة باعتبارها مزوداً للخدمات المالية المبتكرة في المنطقة. كما تمكنت سيكو من تحقيق نمو في الأصول تحت الإدارة تجاوز كافة توقعاتنا، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح نهجنا الذي يخدم تطلعات عملائنا ومساهمينا المستقبلية.»

من جانبها، أضافت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو قائلة: «لقد نجحت سيكو في الاستفادة من حالة التعافي التي سادت الأسواق العالمية والإقليمية خلال العام لتحقيق نمو راسخ في الايرادات و الأصول تحت الإدارة. لقد حققت إدارة الأصول نمواً هائلا في صافي الإيرادات من الدخل. كما حافظت أعمال الوساطة على المركز الأول في بورصة البحرين. وشهدت الخدمات المصرفية الاستثمارية عاماً آخر من النجاح و تعدد الأنشطة والتي شملت هيكلة وإتمام عملية الاستحواذ الأولى لسيكو في المملكة العربية السعودية. ويعد هذا التوسع من أكبر الإنجازات التي حققناها خلال العام، وقد آتت ثمارها من خلال تحقيق سيكو كابيتال أداء قوي للفترة من تاريخ الاستحواذ وحتى نهاية العام. وبالمضي قدماً نحو المستقبل، فإننا نشعر بالثقة بأن التواجد الإقليمي الراسخ والسمعة المرموقة، إلى جانب إمكانيات فريق العمل المميزة سيدعم استمرار النمو في جميع خطوط أعمالنا.»

بالإضافة إلى ذلك، لاقى أداء سيكو خلال عام 2021 تقديراً كبيراً من خلال فوزها بالعديد من الجوائز رفيعة المستوى، بما في ذلك جوائز يوروموني للتميز، حيث حصلت سيكو على جائزة «أفضل بنك استثماري في البحرين» للعام الثالث على التوالي، وجائزة «أفضل بنك استثماري في البحرين 2021» ضمن جوائز جلوبال فاينانس ورلد للعام الثاني على التوالي. إضافة إلى ذلك، فازت سيكو بجوائز في أربع فئات ضمن جوائز جلوبال إنفستور جروب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021، حيث حصلت على جائزة «أفضل مدير للصكوك للعام» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و»أفضل مدير للأسهم» للعام، وجائزة «أفضل مدير لإدارة الأصول،» و»أفضل وسيط للعام».