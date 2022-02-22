اخبار الخليج – برئاسة محافظ المحافظة الجنوبية.. تنسيقي الجنوبية يبحث مشاريع الطرق والبنية التحتية في مدينة الرفاع ومدينة عيسى تحقيقاً للتنمية الشاملة

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس المجلس التنسيقي اجتماع المجلس التنسيقي الثاني في دورته الثالثة للعام 2022، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ وبمشاركة عدد من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع رحب سمو المحافظ بالحضور، مشيداً بالشراكة والتعاون والتنسيق المشترك لتحقيق التنمية الشاملة ومتابعة المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات وتطلعات الأهالي في المحافظة الجنوبية، تنفيذاً للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وقد اطلع سمو المحافظ رئيس المجلس ، على عرض مرئي شامل قدمته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية ورصف الطرق وصيانتها وإقامة شبكات الصرف الصحي، بما يقارب 20 مشروعا في مدينة الرفاع ومدينة عيسى بالمجمعات التالية: مجمع 901 و913 و917 و915 و916 و 805،807،926 ، حيث تلبي هذه المشاريع احتياجات الأهالي في المجال الخدمي، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة والحرص على تنفيذها بالجودة العالية بما يعود بالنفع للمواطنين والمقيمين.

وفي سياق آخر، اطلع المجلس التنسيقي على نتائج الحملات التوعوية التي قامت بها مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، والتي اشتملت على تنفيذ سلسلة من المبادرات والحملات في المرافق العامة بما يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية والأمنية اللازمة لسلامة المواطنين والمقيمين، كما أوصي المجلس بالإعداد اللازم للمناسبات القادمة التي سوف تقام في مختلف مناطق المحافظة.

وخلال الاجتماع ، تابع سمو المحافظ عرضاً مرئياً عن نتائج الزيارات الميدانية والجولات التفقدية لعدد من المرافق والمنشآت منها مشروع حديقة عين أم غويفة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في تطوير مشروع سوق الرفاع المركزي، كما تابع سموه أيضاً احتياجات أهالي مدينة الرفاع من ضمنها توسعة الطرق بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، كما دعا سمو المحافظ رئيس المجلس لمتابعة احتياجات أهالي منطقة إسكان البحير من خلال تأهيل البنية التحتية وتركيب الإنارة بالطرق والمداخل ، مشيداً سموه بدور وزارة الإسكان في التنسيق المشترك لمتابعة المتطلبات الخدمية.

من جهتهم، عبر الأعضاء عن شكرهم وتقديرهم لما يوليه سمو محافظ المحافظة الجنوبية رئيس المجلس التنسيقي على التعاون المثمر والتنسيق المشترك في تحقيق رؤى وتطلعات المواطنين، مثمنين التواصل المستمر لمناقشة الاحتياجات التنموية والخدمية من أجل تحقيق التقدم والنماء في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.