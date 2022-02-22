اخبار الخليج – النائب حطاب: العالم ينظر بإعجاب إلى الثقل التاريخي للمملكة العربية السعودية ونهضتها التنموية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد النائب عبدالرزاق حطاب أن المملكة العربية السعودية شكلت منذ تأسيسها منذ ثلاثة قرون نموذجا رائدا في الحكم الرشيد وفق نهج الشريعة الإسلامية السمحة، ومثالاً ساطعا في نصرة الأشقاء ورفع راية الدين والعروبة نحو طريق يتسم بالسلام والنماء والازدهار.

وأعرب حطاب عن اعتزازه بالعلاقة المتينة التي تربط مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وشقيقتها المملكة العربية السعودية.

وقال: يأتي ابتهاج البحرين بمناسبة الاحتفال (بيوم التأسيس) تجسيدا لأسمى معاني الأخوة والتحالف الوثيق بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من روح الود والاحترام المتبادل ووحدة التاريخ والدين والدم والمصير المشترك، وتشارك الاهتمامات والمواقف إزاء القضايا الاقليمية والدولية.

وأكمل : تنظر الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بإعجاب وتقدير إلى المملكة العربية السعودية لما تمثله من ثقل عالمي وعمق تاريخي وثقافي، ونهضة تنموية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، ودورهم الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين وتوحيد الصف الخليجي والعربي.