اخبار الخليج – طيران الخليج تقدم خصم 22% على أسعار التذاكر من المملكة العربية السعودية إلى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية وذلك بتقديم خصم 22٪ على أسعار التذاكر للمسافرين من الرياض والدمام وجدة والمدينة والقصيم إلى البحرين، حيث سيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلاتهم من اليوم وحتى 24 فبراير 2022 على موقع gulfair.com أو تطبيق طيران الخليج للسفر قبل 22 أبريل 2022 بهذا الخصم على الفور على درجة الصقر الذهبي والدرجة السياحية.

تسيّر طيران الخليج رحلاتها من وإلى وجهاتها في المملكة العربية السعودية من خلال شبكتها القوية القائمة بين المملكتين منذ عقود؛ حيث تغذي هذه الشبكة الإقليمية شبكة وجهات الناقلة العالمية في المجمل، ونظرًا لأهمية السوق السعودي لطيران الخليج تأتي عملياتها من وإلى المملكة العربية السعودية في مقدمة أولوياتها التجارية، حيث تفخر الناقلة الوطنية بالمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة المهمة.

وكانت طيران الخليج قد حصلت مؤخرًا على تصنيف الخمس نجوم لشركات الطيران الرئيسية من APEX؛ وهي جائزة تعتمد فقط على ملاحظات المسافرين. بالإضافة إلى ذلك، حصلت طيران الخليج أيضًا على تصنيف خمس نجوم لسلامة الطيران خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) من قبل شركة سكاي تراكس العالميّة وذلك بعد عملية تدقيق شاملة لجميع معايير السلامة الخاصة 19 أجرتها شركة سكاي تراكس العالميّة بين شهري نوفمبر وديسمبر 2021. ويأتي هذا التصنيف كدليل على نجاح عمليات طيران الخليج في الطيران بأمان خلال الوباء وتعزيز بروتوكولاتها في المطار وعلى متن رحلاتها لمكافحة انتشارالفيروس. وقد حصلت الناقلة الوطنية على هذا التصنيف من خلال توفير أعلى المعايير للعملاء والموظفين مع الحفاظ على إستراتيجيتها الخاصة لتقديم الضيافة العربية الاصيلة التي تتميز بها.