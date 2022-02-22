اخبار الخليج – اليوم.. الأهلية تستقبل الطلبة المستجدين في برنامج التهيئة

محمد بن مسعود - الدمام - دعت مساعدة الرئيس للإعلام والتسويق والعلاقات العامة بالجامعة الأهلية الدكتورة ثائرة محمد الشيراوي الطلبة المستجدين المقبولين في جميع برامج الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2022، إلى حضور «يوم التهيئة» المقرر إقامته صباح اليوم «الأربعاء» الموافق لـ 23 من شهر فبراير/شباط 2022 عبر التواصل الإلكتروني التفاعلي.

وأكدت الشيراوي في تصريح صحافي على أهمية متابعة الطلبة المستجدين فعاليات «التهيئة» عبر التواصل الالكتروني التفاعلي من أجل سرعة اندماجهم في الحياة الجامعية بمختلف أبعادها الأكاديمية والاجتماعية، والتعرف الدقيق على الأنظمة واللوائح والأعراف الدراسية، ومختلف الخدمات الأكاديمية والإدارية والاجتماعية التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها.

وأوضحت إن برنامج فعاليات التهيئة سوف يبدأ في تمام الساعة 12:00 ظهرا، وتتضمن الفعاليات كلمة افتتاحية وترحيبية للرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء البروفيسور عبدالله الحواج يعقبها شرحا مفصلا للأنظمة واللوائح والمسارات الدراسية الأكاديمية ومتطلباتها يقدمه القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الدكتور فيصل الشويخ، كما يتضمن البرنامج عرضاً مفصلاً لمختلف الخدمات التي يعنى بها الطلبة في الكليات وإدارة التسجيل والمكتبة، بالاضافة إلى خدمات عمادة شؤون الطلبة، والتوجيه والإرشاد، وإدارة النشاط الطلابي، وخدمات أمن الجامعة وإجراءات الأمن والسلامة وبعض التعليمات الصحية.

وأضافت: نهتم ضمن فعاليات يوم التهيئة بتعريف طلبة الجامعة المستجدين ببرنامج «أدرج» الإلكتروني الذي يوثق مختلف بياناتهم وأوضاعهم الأكاديمية، لمساعدتهم على التواصل الفعال مع مرشديهم الأكاديميين والاستفادة من مختلف الخدمات المتاحة، حيث يمكن للطالب من خلال جهاز الحاسوب أو الأجهزة والهواتف الذكية أن يتابع ويتفاعل مع الجامعة ، الذي يساعد من الجانب الآخر المرشدين الأكاديميين على إجراء المتابعة الدقيقة لأداء طلابهم والتواصل الفعال معهم ومتابعة حضورهم للمحاضرات، وأدائهم للاختبارات.

وينتظم في الجامعة الأهلية نحو 2000 طالب وطالبة، وقد خرجت خلال السنوات الماضية 16 فوجا من الطلبة الذين استطاع عدد كبير منهم أن يتقلد مواقع مهمة في القطاعين العام والخاص بمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. وتضم الجامعة في حرمها بمجمع التأمينات وسط الحي الدبلوماسي بالعاصمة المنامة 5 كليات هي: كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية الآداب والعلوم والتربية ، وكلية الهندسة، وكلية الدراسات العليا والبحوث. إذ تهدف الجامعة منذ نشأتها إلى تقديم نموذج راق من التعليم ذو الجودة العالية في إطار تعزيز الدور الريادي لمملكة البحرين في مجال التعليم العالي.