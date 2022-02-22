شاهد.. عرض للأزياء التراثية النسائية احتفالًا بيوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو متداول، احتفال النساء والفتيات بيوم التأسيس اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير، والذي تحتفل به للمرة الأولى بعد اعتماده رسيمًا بأمر ملكي.

وأظهر الفيديو عرض للأزياء التراثية النسائية، وخطفت النساء والفيتات الأنظار حولهن بإطلالتهن حيث ظهرن يرتدين الأزياء التراثية المتنوعة في الشكل واللون كلًا حسب المنطقة التي يتيعها فلكل منقطة زي خاص بها.