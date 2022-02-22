الشركة القابضة للنفط والغاز والشركات التابعة لها تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2022

محمد بن مسعود - الدمام - شارك وفد مشترك من الشركة القابضة للنفط والغاز، وشركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة تطوير للبترول في وقائع وفعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2022، والذي استضافته شركة أرامكو السعودية كمضيف حصري، وانعقدت أعماله بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2022 وذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية بافتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب. كما تفضل سموه بزيارة جناح الشركة القابضة للنفط والغاز حيث كان في استقباله السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز، والسيد فيصل المحروس رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للبترول، والسيد محمود ميرزا مدير عام الهندسة في شركة بابكو، إضافة إلى ممثلي الشركات المشاركة.

وتعليقاً على هذه المناسبة، أكّد السيد مارك توماس بأن المشاركة في هذا الملتقى الدولي تأتي في إطار رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز حفظه الله، لمستقبل قطاع الطاقة في مملكة البحرين في الاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا والابتكار لتلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية في مملكة البحرين”.

وقد استضاف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات المعرض المذكور والذي يعد واحداً من أضخم المنتديات العالمية التي تشهد تداولاً واستعراضاً لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنشطة المتعلقة بمجال الطاقة، علماً بأن المؤتمر قد شهد حضوراً ومشاركة واسعة من نخبة من كبار الشخصيات والمسئولين التنفيذيين والخبراء والاستشاريين والمتخصصين من مختلف شركات النفط والطاقة الإقليمية والدولية.

وكانت جلسات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2022 قد شهدت استعراضاً وتبادلاً لوجهات النظر والخبرات وأفضل الممارسات الهادفة إلى تعزيز الطاقة المستدامة على مستوى العالم.