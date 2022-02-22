خادم الحرمين: ذكرى التأسيس احتفاء بتاريخ الدولة وتلاحم الشعب والتطلع للمستقبل

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى يوم التأسيس إن الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتاريخ الدولة وتلاحم الشعب والصمود أمام التحديات والتطلع للمستقبل. وصرح الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر "تويتر": "نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل. وإن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل. والحمد لله على كل النعم".

تهاني من عدة دول

وتلقى خادم الحرمين التهاني من عدة قادة بمناسبة يوم التأسيس. وهنأ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، خادم الحرمين بهذه المناسبة، معربا في برقية بعثها إلى الملك سلمان، باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية خادم الحرمين بمناسبة يوم التأسيس. كما هنأ نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، في برقيتين خادم الحرمين بهذه المناسبة.

كما تلقى خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة بمناسبة يوم التأسيس من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وأعرب خان عن تمنياته للمملكة بالمزيد من التقدم والرخاء.