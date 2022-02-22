جامعة الفيصل تحتفل بيوم التأسيس بمشاركة 44 جنسية من طلابها

نظمت جامعة الفيصل بالرياض معرضا تراثيا وتاريخيا احتفاء بيوم التأسيس في نسخته الأولى، واستعرضت تاريخ الدولة السعودية أمام نحو 44 جنسية يمثلون طلاب الجامعة ومنسوبيها.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع الذي تجول في أركان المعرض، أن هذا المعرض المميز أشرفت عليه لجنة التطوير الاجتماعي بالجامعة، وهي لجنة من الطلاب؛ تمتلك الفكر والرؤية الجيدة، حيث حرصت على أن تقدم لطلاب الجامعة ومنسوبيها بجنسياتهم المتعددة فكرة شاملة عن الدولة السعودية الأولى وتاريخ تأسيسها عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود والقيم الثقافية والتراثية والتاريخية نلتلك المناسبة.

من جهتها، أشارت العميد المساعد للقبول والتسجيل وشؤون الطلاب الدكتورة هند بنت تركي السديري إلى أن تلك المناسبة أضافت أبعادا معرفية لطلاب الجامعة، حيث اطلعوا على الثقافة السعودية، من خلال محتويات المعرض السعودية والهوية البصرية ليوم التأسيس التي تحمل تاريخية ترتبط وجدانيا بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية.

وأضافت أن لجنة الخدمة والمجتمع بالتعاون مع نادي رؤية 2030 حرصوا على شرح شعار المناسبة - لزملائهم من الجنسيات الأخرى- المتمثل في التمر الدال على النماء والحياة والكرم، والمجلس الذي يعبر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي، والخيل العربي المعبر عن الفروسية والبطولة ، والسوق في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم، إضافة إلى القهوة السعودية، والصقور والملابس التراثية، والجلسات العربية ومراحل تطورها، وفنون الخط العربي، ثم مراحل تطور العلم السعودي.