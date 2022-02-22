مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي بيوم التأسيس

تحتفي مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض بيوم التأسيس حيث تقيم مجموعة من الفعاليات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة ، وتنطلق الفعاليات اليوم الثلاثاء والأربعاء 22 – 23 فبراير 2022م وذلك في مقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بطريق خريص بالرياض بالإضافة إلى مربط (ميلاد) بطريق الجنادرية.

وتتضمن الفعاليات عدة ندوات إثرائية تاريخية تحكي قصة التأسيس الذي بدأ قبل ثلاثة قرون عبر تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود ، وأنشطة تفاعلية تؤصل للتاريخ ، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة للأطفال.

وتقام ندوة: (علم وعملة ) بقاعة الاطلاع والخدمات بفرع المكتبة بطريق خريص، و كما يقدم ملتقى نسائي يحمل عنوان: (اللباس التقليدي للنساء في المملكة).

كما تقيم المكتبة معرضا للصور النادرة التي تعبر عن تاريخ المملكة المعاصر، حيث يتضمن المعرض مجموعة كبيرة من الصور التي تقتنيها المكتبة والتي تعبر عن مراحل التاريخ السعودي الحديث، فضلا على الصور التي التقطها عدد كبير من الرحلة والمستشرقين الأوربيين الذين زاروا المملكة في فترات تاريخية متعددة، ومنها صور الأمير أليس التي زارت المملكة في العام 1938م ، كما تعبر الصور النادرة عن الجهود التي بذلت من أجل توحيد المملكة و المنجزات التاريخية والتنموية المتعددة، وعبر تقنية ال VR تعرض المكتبة سردًا بصريًّا بعنوان:" رحلة عبر الزمن" تتضمن مشاهد تاريخية مهمة من مقتنيات المكتبة، ويقدم الراوية الشعبي حكاية بعنوان:" كان يا ما كان" يسرد فيها بشكل قصصي حكائي بدايات التأسيس ومراحل تطور المملكة عبر التاريخ.

وتشارك الحافلات المتنقلة بالمكتبة التي تتضمن أكثر من ألف عنوان من إصدارات المكتبة ومن مقتنياتها من الكتب الحديثة بحافلات :" تاريخنا المعرفي" كما تقدم فعالية بعنوان :( تعرّف أكثر ) وذلك للتعريف بجهود المملكة الحضارية منذ التأسيس .

وفي إطار الفعاليات الترفيهية تقدم المكتبة مجموعة من الفعاليات تتضمن :

عرض الخيول العريقة و الحديث عن سلالتها و أعمارها، والعرضة النجدية، وعرضا للصقور، وفعالية عن القهوة السعودية بعنوان: "يالله حيو" .

ولحضور الفعاليات للعائلات في اليوم الأول يتم تسجيل البيانات على الرابط . كما يمكن التسجيل لحضور اليوم الثاني عبر هذا الرابط .