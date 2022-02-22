شكرا لقرائتكم خبر عن من المؤسس إلى ولي العهد .. ماذا قال ملوك الدولة السعودية في يوم التأسيس؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • خادم الحرمين : هذه الدولة قامت منذ ثلاثة قرون على أسس ثابتة من الكتاب والسنة

• ولي العهد : "لدينا عمق تاريخي مهم جدًا موغل بالقدم ويتلاقى مع الكثير من الحضارات"

• الملك عبدالله : بلادنا شهدت منذ تأسيسها نهضة حضارية شاملة استهدفت الإنسان السعودي في عيشه وعمله وأمنه وصحته وتعليمه

• الملك فهد : "قامت الدولة السعودية الأولى منذ أكثر من قرنين ونصف على الإسلام وعلى منهاج واضح في السياسة والحكم

• الملك فيصل : إيمان هذا الشعب بالله وتماسكه وتفانيه في خدمة وطنه هو السبيل الذي أوصل هذا الشعب إلى ما هو عليه الآن

• الملك سعود : نعتز بالتراث المجيد للمملكة الذي ورثناه كابرًا عن كابر والذي أسس على تقوى الله وطاعته

• الملك عبدالعزيز : لقد ملكت هذه البلاد التي هي تحت سلطتي بالله ثم بالشيمة العربية وأنا أسيِر مع شعبي كفرد واحد

في يوم التأسيس ، نستذكر ما قاله الملوك وقادة البلاد بمناسبة هذه الذكرى ، حيث جاء التأسيس في إحدى كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود : "إن هذه الدولة التي قامت منذ ثلاثة قرون تقريبًا أو أكثر هي دولة التوحيد التي قامت على أسس ثابتة من الكتاب والسنة .. لقد كان توحيد المملكة الواسعة الأرجاء في كيان واحد تسوده المساواة والعدالة والثقة كأول نموذج ثابت الأركان في العصر الحديث في منطقتنا"

وجاء التأسيس في إحدى كلمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد : "لدينا عمق تاريخي مهم جدًا موغل بالقدم ويتلاقى مع الكثير من الحضارات".. " الكثير يربط تاريخ الجزيرة العربية بتاريخ قصير جدًا والعكس أننا أمة موغلة في القدم".

والتأسيس في إحدى كلمات الملك عبدالله – رحمه الله – : "إن بلادنا ولله الحمد شهدت منذ تأسيسها على يد الموحد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – نهضة حضارية شاملة استهدفت الإنسان السعودي في عيشه وعمله وأمنه وصحته وتعليمه".

والتأسيس في إحدى كلمات الملك فهد – رحمه الله - : "قامت الدولة السعودية الأولى منذ أكثر من قرنين ونصف على الإسلام، وعلى منهاج واضح في السياسة والحكم والدعوة والاجتماع".

والتأسيس في إحدى كلمات الملك خالد - رحمه الله - "استطاع الملك عبدالعزيز وبفضل الله أن يؤسس هذا الكيان الكبير ليعيد له الأمن بمعايير يعز على الآخرين الوصول إليها ويحقق لشعبه أفضل مستويات الحياة الإنسانية المرفهة والمستقرة، حتى أصبحت بلادنا مضرب الأمثال في العزة والكرامة والتقدم".

والتأسيس في إحدى كلمات الملك فيصل – رحمه الله –: إن إيمان هذا الشعب بالله وتماسكه وتفانيه في خدمة وطنه والكفاح في سبيل استقلاله وحريته هو السبيل الذي أوصل هذا الشعب وهذا البلد الكريم إلى ما هو عليه الآن.

والتأسيس في إحدى كلمات الملك سعود – رحمه الله: "تولينا حكم المملكة العربية السعودية معتزين بهذا التراث المجيد الذي ورثناه كابرًا عن كابر، والذي أسس على تقوى الله وطاعته ، دستوره القرآن الكريم ، وعماده سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أسسه نحن ماضون".

التأسيس في إحدى كلمات الملك عبدالعزيز – رحمه الله "لقد ملكت هذه البلاد التي هي تحت سلطتي بالله ثم بالشيمة العربية وكل فرد من شعبي هو جندي وشرطي وأنا أسيِر وإياهم كفرد واحد لا أفضل نفسي عليهم ولا اتبع في حكمهم غير ماهو صالح لهم حسبما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم".

وأسّس الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن – رحمه الله – الدولة السعودية الأولى في الدرعية عام 1139هـ / 1727م كدولة عربية معتزة بتاريخها وبحكامها وشعبها إذ لم تطأها يد أجنبية معتدية إلا ودحرتها، وتوفي عام 1179هـ / 1765م بعد 40 عامًا من القيادة والتأسيس.