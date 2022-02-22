اخبار الخليج – النائب عمار قمبر: نهنئ القيادة والشعب السعودي ونشاركهم الفرحة بمناسبة يوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - رفع النائب عمار قمبر اسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشعب السعودي الشقيق بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية الشقيقة.

وقال النائب قمبر:(الاحتفال بيوم التأسيس يأتي كذكرى هامة لتأسيس الدولة السعودية وابراز ما وصلت اليه اليوم من نجاحات وتفوق كبير يضرب به المثل، فالانجازات المتعددة التي تتحقق جاءت لتواكب نهج وخطة العمل التي وضعت للمضي نحو تحقيق كل آمال وطموحات الشعب السعودي الشقيق).

واضاف قمبر:(اننا في مملكة البحرين نشارك القيادة السعودية حفظها الله والشعب السعودي الشقيق هذه الاحتفالات ونؤكد على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وما وصلت اليه بفضل سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى واخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله ورعاهم).

واختتم النائب قمبر حديثه متمنيا دوام التوفيق واستمرار الانجازات والنجاحات التي تحققها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.