أمير جازان يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف
رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.
واكد سموه في كلمة بهذه المناسبة أن الاحتفاء بيوم التأسيس للدولة السعودية تجسيد للعمق التاريخي الممتد لأكثر من ثلاثة قرون منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، واستعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية على يدي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وما قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – من تأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية، ويبرز ما قامت عليه هذه الدولة منذ التأسيس، حيث قامت على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحققت الوحدة بعد الفرقة، وأرست دعائم الأمن انطلاقاً من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى .
ونوه امير منطقة جازان بالنظرة الثاقبة والحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بربط الأجيال بأهم حدث غير التاريخ وفتح أبواب المستقبل وعجل بالتنمية والتطوير للوطن ومناطقه عبر تواصل بناء الدولة السعودية في مختلف مراحلها وإرساء قاعدة صلبة لصروحها الشامخة حتى أصبحت المملكة عنوانا كبيراً للتميز والتنمية والنماء في هذا العهد الزاهر.
وسأل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز , في ختام كلمته الله جل شأنه , أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .
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