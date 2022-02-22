بيت التمويل الكويتي يعلن عن أسماء الفائزين بالجوائز الشهرية ضمن سحوبات «لبشارة» لشهر يناير 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين عن فوز أحمد سعيد سليمان بالجائزة الشهرية الكبرى لشهر يناير الماضي، والتي تبلغ قيمتها 100,000$ دولار أمريكي، ويأتي ذلك إلى جانب الإعلان عن أسماء عدد من الفائزين بالجوائز الشهرية الأخرى ضمن سحوبات حساب «لبشارة» للتوفير الاستثماري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد أقيمت مراسم السحب على جوائز «لبشارة» في يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022، وشهدت الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز الشهرية ضمن سحوبات «لبشارة» لشهر يناير، والتي شملت الجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100,000$ دولار أمريكي، و20 جائزة نقدية بقيمة 1,000$ دولار أمريكي لكل فائز، بالإضافة إلى 50 جائزة بقيمة 500$ دولار أمريكي لكل فائز، مخصصة لفئات «نساؤنا» و»عيالنا» و»مدخرونا» و»بطاقاتنا الائتمانية»، إلى جانب «الفئة الرقمية».

هذا ويسعى بيت التمويل الكويتي – البحرين من خلال هذه الجوائز، نحو تعزيز تجارب عملائه المصرفية وإثراء حياتهم، كما ويحرص على توطيد العلاقة معهم ومكافئتهم على ولائهم وثقتهم بخدمات البنك المصرفية، ويتيح لهم بذلك فرصة الحصول على فرص فوز مجزية ضمن سحوبات «لبشارة»، وذلك عبر احتساب كل 50 دينار بحريني يتم ادخاره في حساب التوفير الاستثماري «لبشارة»، حيث بإمكانهم تعزيز فرصهم للفوز في الجوائز الكبرى كلما زاد مبلغ وفترة ادخارهم بالحساب.

وتعليقاً على ذلك، صرّح حامد مشعل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي – البحرين قائلًا:» نتقدم ببالغ التهاني والتبريكات للسيد أحمد سعيد بمناسبة فوزه بالجائزة الشهرية الكبرى، كما ويسرنا تهنئة جميع الفائزين ضمن سحوبات «لبشارة» لشهر يناير الماضي، ونأمل أن نكون بذلك ساهمنا في إثراء حياتهم وتيسير أحوالهم استناداً على مبداً التكافل والمسؤولية المجتمعية، ومن هذا المنطلق، نُشجّع الجميع على المبادرة بالاستثمار والتوفير في حساب «لبشارة» لينالوا فرصة الفوز في السحوبات الشهرية المتواصلة طوال العام».

وبمناسبة فوزه بهذه الجائزة، علق أحمد سعيد: « أولاً، أود ان أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الخبر المفرح وأود أن أعبر عن شديد امتناني للفوز بالجائزة الشهرية الكبرى، وأثمن هذه الفرصة الاستثنائية التي أتاحها لي بيت التمويل الكويتي – البحرين وأثرى من خلالها حياتي. وأنا موقن بأن هذه الجائزة القيمة ستسهم في تيسير مجمل أموري، ولا يسعني الشكر لإنصاف جهودهم ومبادراتهم المجتمعية، وأشجع الجميع على فتح حساب التوفير الاستثماري «لبشارة» والادخار لمضاعفة فرصهم في الفوز بمثل هذه الجوائز المجزية.»

يذكر أن هنالك العديد من الجوائز القيمة في انتظار العملاء ضمن سحوبات حساب «لبشارة»، حيث لا زالت الفرصة متاحة لهم للفوز بجائزتين نقديتين كبيرتين بقيمة 500,000$ دولار أمريكي لكل فائز، بالإضافة إلى 10 جوائز نقدية بقيمة 100,000$ دولار أمريكي لكل فائز، وجوائز شهرية نقدية بقيمة 1,000$ دولار أمريكي لكل فائز، بالإضافة إلى 50 جائزة شهرية بقيمة 500$ دولار أمريكي لكل فائز، مخصصة لفئات «نساؤنا» و»عيالنا» و»مدخرونا» و»بطاقاتنا الائتمانية»، إلى جانب «الفئة الرقمية» المخصصة للعملاء الذين قاموا بفتح حساب بيت التمويل الكويتي – البحرين عن طريق أي من القنوات الرقمية، كتطبيق «بيتك جزيل للصيرفة»

ويُتاح حساب التوفير الاستثماري «لبشارة» للمواطنين والمقيمين في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، ويُمكن كذلك فتح الحساب للقُصّر بواسطة ولي الأمر أو الوصي القانوني، وذلك من خلال تطبيق «بيتك جزيل للصيرفة». ويُذكر أن حساب «لبشارة» متاح أيضًا للشركات على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون، ويمكن فتحه بالدينار البحريني أو بالدولار الأمريكي.