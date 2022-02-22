«دلمون للدواجن» تعلن جاسم عاشور الفائز بجائزة المربي المتميز في نسختها الأولى

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل عبدالهادي ميرزا الرئيس التنفيذي لشركة دلمون للدواجن وحسين عبدالمجيد فلاح الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية المربي جاسم محمد عاشور صاحب مزرعة باب الوقف، وذلك لتهنئته بالفوز بجائزة المربي المتميز في نسختها الأولى.

والجدير بالذكر بأن شركة دلمون للدواجن وفي إطار سعيها لخلق المزيد من المنافسة الإيجابية بين المربين، وبتوجيه من مجلس إدارة الشركة، أعلنت في يونيو الماضي عن إطلاق جائزة المربي المتميز ، حيث يتم تقييم المربين بصورة دورية ( كل 6 أشهر ) وفق مجموعة من المعايير التي من شأنها أن تساهم في رفع جودة المنتج.

وخلال النسخة الأولى من الجائزة تم الاختيار من بين 18 مزرعة من مزارع تربية الدواجن في مملكة البحرين، وقد كانت إدارة الشركة حريصة على تقديم الدعم الفني اللازم لجميع المزارع، حيث تتم زيارة المزرعة لمرتين على الأقل في كل دورة لمراقبة عمليات التربية ووضع المزارع بشكل عام.

أما فيما يخص معايير التقييم، ولضمان أن تتماشى المعايير مع أهداف و تطلعات الشركة في الوصول إلى أعلى مقاييس الجودة، حيث يتم التقييم وفقا للنتائج الفعلية وبناء على مجموعة من العناصر ومن ضمنها ( نسب الدجاج المطابق لمعايير الجودة – انخفاض نسب الأموات – الحالة الصحية للدجاج – معدل استهلاك الأعلاف – معدل التحويل الغذائي – جودة التعامل مع الشركة )، حيث أن هذه المعايير ينتج عنها دجاج ذو جوده عالية، وهو ما يعد من أهم أهداف شركة دلمون للدواجن.

وخلال لقائه بالمربي الفائز، عبر الرئيس التنفيذي للشركة عبدالهادي ميرزا عن سعادته بالتعاون الذي أبدته مزرعة باب الوقف، كما أكد حرص الشركة الدائم على التعاون مع المربين ودعمهم بكل ما تستطيع الشركة أن تقدمه في سبيل الحصول على أفضل النتائج من عملية التربية بما يخدم مصلحة الشركة والمربين ولما من شأنه تحقيق الهدف الأسمى عبر استمرار تغذية الأسواق المحلية بأفضل منتجات الدواجن ولضمان استمرار الأمن الغذائي في مملكتنا الغالية.