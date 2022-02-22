نائب أمير جازان: ذكرى يوم التأسيس تبرز اهتمام القيادة بالعمق التاريخي للمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.

وقال سموه : ” إن ذكرى التأسيس تبرز مدى اهتمام وحرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على إبراز العمق التاريخي لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ مؤسس الدولة السعودية الأولى، الذي أرسى دعائم الأمن، وحقق الوحدة بعد الفرقة، وأسس دولة قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم “.

وأضاف: “إن هذه الدولة المباركة على امتداد تاريخها المتجذر سعت إلى تحقيق الوحدة والأمن والبناء الحضاري على مدار 3 قرون منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، والإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الذي استطاع استعادة هذه الدولة، وأسس الدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى المملكة العربية السعودية التي أسسها ووحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ الذي استطاع توحيد هذا الوطن، وإرساء دعائم أمنه بعد التشتت والفرقة، ويبدأ مسيرة التنمية والبناء الحضاري، ليشهد هذا الوطن نماءً وازدهاراً على أيدي الملوك البررة وصولاً إلى هذا العهد الزاهر، الذي يشهد فيه الوطن نهضة تنموية شاملة في المجالات كافة وعلى جميع المستويات”.

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وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويديم أمنه وأمانه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.