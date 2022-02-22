القوات المشتركة تحتفي بيوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت قيادة القوات المشتركة اليوم حفل،بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، والذي أقيم بمقر قيادة القوات المشتركة، بمشاركة منسوبي قيادة القوات المشتركة، وقوات تحالف دعم الشرعية باليمن. حيث جرى خلال الحفل استذكار التاريخ العريض والحضارة المتجذرة والثقافة الراسخة ليوم التأسيس.

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