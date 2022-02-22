شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : يوم التأسيس يحمل دلالات تاريخية امتدادا لأكثر من ثلاثة قرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

ان يوم تأسيس المملكة العربية السعودية هو بكل المعايير يوما تاريخيا ، شهدت فيه بلادنا الحبيبة التطور والنمر والازدهار.. وقال الشيخ السديس في تصريحات بمناسبة يوم التاسيس " اننا اذ نستذكر هذا اليوم فإننا نستذكر نعمة الله علينا وعلى بلادنا، وأن هيأ الله لنا قيادة حكيمة جعلت جل اهتماماتها خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما الأولوية الأولى، ولله الحمد والمنة سطرت بلادنا أفضل صور التلاحم بين أبناء هذا الوطن المعطاء والقيادة الرشيدة- أيدها الله-

وتابع الشيخ السديس قائلا أن يوم تأسيسخ المملكة هو بداية تقدمها وازدهارها، حيث منًَ الله علينا بالتلاحمً بين ولاة الأمر حفظهم الله-،وأبناء هذا الوطن الكريم والمعطاء، حيث يرسخ هذا اليوم في نفوس أبنائنا حب الوطن وشرف الانتماء له.

وأكد ان (يوم التأسيس)،ًجاء ليؤكد العمق التاريخي والحضاري لدولتنا المباركة، فهو يوم راسخ يحمل دلالات تاريخية أمتدادا لأكثر من ثلاثة قرون.

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالتطورات السريعة ونمو وازدهار بلادنا الغالية في جميع الخدمات والمجالات.

وتابع قائلا" إن الحرمين الشريفين وقاصديهما يحظون بدعم مستمر من ولاة أمرنا الميامين -حفظهم الله -ورعاهم وهم يبذلون الغالية والنفيس لتقديم أفضل الخدمات على الوجه الأكمل والأفضل لمواصلة مسيرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الاهتمام بضيوف الرحمن من شتى بقاع العالم.

واختتم قائلا " نسال الله أن يحفظ بلادنا المباركة ويديم عليها نموها ونماءها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله