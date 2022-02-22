محمد بن مسعود - الدمام - فوائد صحية عديدة للشاي الأخضر .. وتحذير من تناوله في هذه الحالة !

: كشفت أبحاث العديد من الفوائد الصحية لشرب الشاي الأخضر، انطلاقا من كونه وسيلة فعالة جدا لفقدان الوزن، وكونه علاجا فعالا لاستقرار مستويات السكر في الدم، إلى العديد من الفوائد الأخرى التي لا تعد ولا تحصى.

فوائد صحية

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يحتوي الشاي الأخضر على مادة العفص التي يمكن أن تزيد من الحمض في المعدة مما يؤدي إلى آلام فيها، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في إفراز هذا الحمض إلى الشعور بالغثيان، وقد يسبب مشكلة الإمساك أيضا.

ولهذا الأمر، ينصح المرضى الذين يعانون من القرحة الهضمية أو ارتجاع المريء بعدم شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالتهم المرضية.

المعدة الفارغة

كما تؤثر المركبات الموجودة في الشاي على الجسم والدم بشكل سريع عندما يتم تناوله في بداية اليوم على معدة فارغة، إذ أن أحد آثاره السلبية هو تقليل البروتين الذي يساعد في تخثر الدم، لا يسمح الشاي بأكسدة الأحماض الدهنية بسبب مضادات الأكسدة الموجودة به، والتي يمكن أن تؤدي إلى ترقق الدم، وبالتالي، لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تخثر الدم تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة أيضا.

ويمكن للشاي الأخضر أن يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل طبيعي، وبالتالي، يُنصح الأشخاص المصابون بفقر الدم بعدم تناول الشاي الأخضر، ولكن إذا كان المرء لا يزال يرغب في تناوله، فلا يجب أن يتناوله بانتظام، وبالتأكيد ليس على معدة فارغة.