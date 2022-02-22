اخبار الخليج – مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يستقبل وفداً من المشاركين بالدورة الخاصة لمدرسة التدريب بالحرس الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الدكتور عبد الله ناصر النعيمي المدير التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني وفدًا من المشاركين في الدورة الخاصة بمدرسة التدريب التابعة لرئاسة الحرس الوطني ، وذلك في مقر المركز الكائن في منطقة جو.

وفي بداية اللقاء ثمن المدير التنفيذي للمركز هذه الزيارة التي تعد الثانية وتأتي في إطار التعاون الدائم بين المركز و الحرس الوطني حيث تم مناقشة وبحث سبل التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير البيئة التعليمية ويحقق الشراكة والتكامل بين قطاعات ومؤسسات الدولة بما يصب في مصلحة الوطن.

بعد ذلك تم استعراض ما يقدمه المركز من برامج تعليمية نوعية مع التركيز على المناهج المتبعة في المركز، والشراكات الأكاديمية القائمة، و الشهادات التي يصدرها المركز، مؤكداً في الوقت نفسه أن المركز لازال يواصل عمله الدؤوب من أجل تحقيق رسالته التعليمية والنهوض بمجال التعليم الفني والتدريب المهني، وتوفير بيئة تعليمية نموذجية من أجل مخرجات تنافس في سوق العمل البحريني وتحقق متطلبات التنمية المستدامة.

ثم رافق فريق العمل على الزيارة بالمركز الوفد في جولة ميدانية تفقدية في أقسام المركز حيث تم الاطلاع على ما يضمه المركز من مرافق مميزة وفصول دراسية حديثة وأدوات وورش مهنية متخصصة ، إضافة الى حضور بعض الحصص القصيرة التي يقدمها خيرة المدرسين بالمركز و تعكس مدي تطور التطبيقات التقنية الحديثة والمناهج الدراسية التي تواكب آخر ما توصل إليه العلم في الدول المتقدمة.

الجدير بالذكر أن منتسبي الحرس الوطني قد شاركوا في عدد من الدورات التدريبية المتخصصة والتي ينظمها المركز خصيصًا للهيئات الحكومية و الخاصة في مملكة البحرين.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد شكره وتقديره لإدارة المركز ولفريق العمل الذي رافقهم على المعلومات المفيدة ، وكذلك على ما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارتهم الإيجابية للمركز.