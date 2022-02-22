اخبار الخليج – هيئة الفضاء تشارك في برنامج تدريبي عن تقدير قيمة المياه

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البرنامج التدريبي «تقدير دورة المياه»، والتي تم تنظيمها من قبل برنامج اليونسكو العالمي لتقييم الموارد المائية ومكتب اليونسكو الإقليمي، وبدعم من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وبالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي هذا البرنامج التدريبي بعد صدور تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية كأستكمال للجهود الدولية في إبراز أهمية المحافظة على المياه.

حول مشاركة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في هذا المنتدى قال سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة: “البرنامج التدريبي والذي يقدمه أحد خبراء اليونسكو يوفر معلومات غاية في الأهمية حول الأدوات وأفضل الممارسات والتحليلات من أجل الارتقاء بإدارة قطاع المياه على اختلاف أنواعه، وهنا يبرز دور استغلال تقنيات الفضاء في تعزيز الإجراءات الرامية لتقليص الفقد في شبكات المياه والمحافظة على المصادر المائية بما يعزز من جهود الدولة. كما يتناول البرنامج جوانب عديدة منها مراقبة شبكات الصرف الصحي بما يحول دون حدوث تسربات قد تؤدي إلى كوارث لم تكن في الحسبان. لقد أوضح البرنامج طرق احتساب التكاليف الكمية والنوعية في قطاع المياه مما ساهم في تقدير نسبة الدعم الذي يمكن أن توفره الهيئة لقطاع المياه في المملكة.”

وأضاف: “مشاركة وكالات الفضاء يؤكد أهمية دورها في مختلف مجالات التنمية لما توفره من تقنيات متطورة وقدرات على تحليل البيانات والصور الفضائية بما يسهم في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.»

الجدير بالذكر إنَّ تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية، هو التقرير الرائد للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، الذي تتناول فيه قضايا المياه والصرف الصحي، وهو يركز على موضوع مختلف في كل عام. وتتولَّى اليونسكو نشر التقرير بالنيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، ويشرف على تنسيق إصداره برنامج اليونسكو العالمي لتقييم الموارد المائية. كما يزود التقرير صانعي القرار بالمعرفة والأدوات اللازمة لصياغة سياسات مستدامة بشأن المياه وتنفيذها. كما يقدم أفضل الممارسات وتحليلات معمقة من أجل تحفيز الأفكار والإجراءات من أجل الارتقاء بالإدارة في قطاع المياه وغيره من القطاعات.