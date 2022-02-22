اخبار الخليج – انتخاب علي الماجد عضواَ في المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا البارالمبي

محمد بن مسعود - الدمام - انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا البارالمبي، علي الماجد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية ، عضواَ في المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا البارالمبي للدورة الانتخابية 2022 – 2026. وأقيمت أعمال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي السادس للاتحاد، على هامش منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية – البحرين 2022. الجدير بالذكر ، أن الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب اسيا هو اتحاد رياضي إقليمي يعمل تحت مظلة اللجنة البارالمبية الآسيوية كجزء من الحركة البارالمبية الدولية , ويشرف على إحدى مناطقها الواقعة جغرافياً في غرب القارة الآسيوية , ويعمل الاتحاد على توحيد جهود اللجان البارالمبية الوطنية في المنطقة بهدف الارتقاء بالرياضة البارالمبية وتحقيق التميّز والتقدم الفني والتنظيمي على كافة المستويات الرياضية.

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