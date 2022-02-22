اخبار الخليج – معالي الشيخة مي تستقبل الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت معالي الشيخة ميّ بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار صباح في مكتبها اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022م الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك ما بين الجهتين.

خلال الاجتماع، أطلعت معاليها سعادة الدكتور عتيقة على آخر مستجدات النشاط الثقافي في المملكة والذي يتضمّن انطلاقة مهرجان ربيع الثقافي يوم 25 فبراير الجاري مع عرض «إخناتون، غبار النور» على خشبة مسرح البحرين الوطني، وعدداً من الفعاليات في أماكن عدّة يحتضنها المهرجان. كما أكّدت معاليها حرص الثقافة على إشراك القطاع الخاص في الارتقاء بالحراك الثقافي والبنية التحتية الثقافية للمملكة.

من جهته عبّر الدكتور عتيقة عن سعادته بالنشاط الغنّي التي تقوم به الهيئة مؤكداً استعداد الشركة العربية للاستثمارات البترولية للتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار لتحقيق المزيد من النتاج الثقافي، ما يساهم في الترويج لتاريخ المملكة وثقافتها العريقة.