اخبار الخليج – بالفيديو.. جنون كرة القدم يصيب طفلاً في مباراة «الأهلي والرفاع الشرقي» المثيرة.. والنادي يكرمه

محمد بن مسعود - الدمام - لفتة إنسانية رائعة تحسب لإدارة القلعة الصفراء النادي الأهلي، باستقبال الفريق الأول لكرة القدم برعما أهلاويا وتكريمه، خلال المران الاعتيادي التحضيري للجولة الثالثة عشرة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعد إصابته في المباراة الأخيرة.

تفاصيل الحكاية، بدأت من حيث انتهت المباراة المجنونة والمثيرة، والتي جمعت الأهلي والرفاع الشرقي، ففي اللحظات الأخيرة اقتنص لاعب فريق الأهلي جمال راشد هدف الفوز والثلاث نقاط، إذ انتهت المواجهة بانتصار حاسم لنسور الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

بعدها انطلق لاعبو الأهلي ناحية المدرج الأصفر، وتقاطرت بعض الجماهير إلى السياج الحديدي للاحتفال الهستيري بالهدف القاتل، حينها ارتطم برعم أهلاوي بالسياج وأصيب، ولكن لم يأبه بإصابته، وواصل طريقه للاحتفال بالفوز وتحية اللاعبين.

حماس المشجع الأهلاوي الصغير، دفع الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم لاستقباله، حيث أثنوا على حماسه وولائه للنادي، وقدموا له هدية تذكارية.