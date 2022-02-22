أمير مكة المكرمة: 3 قرون تحمل بين طياتها قصص تاريخٍ عظيم

وأضاف الفيصل " عربيةٌ سعودية.. تحلى قادتها بالحكمة وتزّينوا بالحلم وبالحزم اتصفوا.. فكانوا ولايزالون للاستشارة والعِز منارة.. وسطّر شعبها الأبيُّ على مرّ العصور.. معاني الوفاء السامية.. إنها قِبلة المتقين ومهبط الوحي وموئل الأفئدة.. اصطفانا الله لخدمة بيته ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم .. وشرّفنا بخدمة قاصديهما.. فكُنا ولا نزال للإسلام وللمسلمين خُداماً مبتغين وجه الله لا نرجو من أحدٍ.. جزاءً ولا شكورا ".
وتابع أمير مكة المكرمة " تأتي ذكرى التأسيس لتُعرّج على المرحلة الأهم.. وتذّكرُنا بنقطة التحوّل في تاريخ هذا دوت الخليج الأشمّ.. وتُعيدُ للأذهان خطواتِ اللبِنة الأولى للتوحيد.. ونواة لمّ الشتات ووأد التناحر.. وصولاً لجمع الناس على كلمة سواء.. واليوم وبعد 300 عام نحتفي بتأسيس الوحدة الأعظم في التاريخ الحديث ونستلهم بطولات رجالٍ بذلوا الغالي والنفيس لتأسيس كيان عظيم.. تحققت فيه - بفضل الله عزّ وجل - الوحدة والاستقرار.. ووصلنا فيه إلى النماء والازدهار.
وسأل الأمير الله أن يحفظ القيادة الحكيمة الطموحة ويحمي وطن الشموخ والعزة والإباء.
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