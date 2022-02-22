اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة والسياحة يشهد انطلاق أعمال المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية بإمارة الفجيرة  

محمد بن مسعود - الدمام - شهد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة انطلاق أعمال المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية بإمارة الفجيرة والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظه الله وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، والذي تنظمه وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الامارات الشقيقة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وبمشاركة واسعة من أصحاب المعالي الوزراء العرب.

حيث تم خلال المؤتمر عقد عدة جلسات حوارية تم خلالها استعراض الرؤى والبرامج المستقبلية لقطاع التعدين بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات والابتكارات والأبحاث المتعلقة بقطاع التعدين والثروة المعدنية والموارد الطبيعية ومناقشة التطلعات المستقبلية التي تخدم قطاع التعدين خلال الخمسين عاما المقبلة ودورها في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.

كما ركز المؤتمر على عددٍ من المحاور، وفي مقدّمتها واقع وآفاق قطاع التعدين في الدول العربية، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتثمين الموارد المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار، ودعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، واستخدام الابتكارات التكنولوجية في المشاريع التعدينية، كالتجارة الإلكترونية، والعمل عن بُعد، والتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

وتناول المؤتمر محور المعادن الإستراتيجية، ودورها في تنمية القطاعات الصناعية والاقتصادية، وأفضل الممارسات في أنظمة كفاءة الطاقة في قطاع التعدين، فضلًا عن التثقيف والتوعية بعلوم الأرض والتراث الجيولوجي، ومحور سلسلة التوريد في المشاريع التعدينية “من الاستكشاف إلى الاستثمار والإنتاج”، بالإضافة إلى محور السلامة والصحّة المهنية في قطاع التعدين.

الجدير بالذكر بأن المؤتمر يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها استكشاف الأبعاد الجديدة في مسح الموارد المعدنية، واستخراجها ومعالجتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار التعديني، والترويج للفرص المتاحة في الدول العربية، وتعزيز استخدام التقنيات والتكنولوجيات المتطوّرة في هذا القطاع، إلى جانب تبادل الخبرات العربية والأجنبية، والارتقاء بمستوى العاملين، وكذلك الاطّلاع على التجارب العربية في تسويق المنتجات المعدنية، وتحديد أسعارها.

هذا وقد شارك الزياني في افتتاح المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر الذي يضم أهم أبرز الخدمات المبتكرة التي تقدمها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والأبحاث والدراسات الجيولوجية التي أجرتها والتجارب والمشاريع التنموية في مجال استغلال الموارد الطبيعية.