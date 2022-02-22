اخبار الخليج – وكيل «الأشغال» يتفقد مشروع تطوير البنية التحتية في وادي البحير

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية في وادي البحير بمجمعي (941-943) بالدائرة الثالثة في المحافظة الجنوبية، والذي يأتي تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة لتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.

وفي هذا السياق قام وكيل الوزارة لشؤون الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط بزيارة تفقدية لأعمال المرحلة الأولى من المشروع في منطقة وادي البحير والتي تشتمل على تسوية الطرق للتخفيف من تجمع مياه الأمطار، وذلك من أجل الاطلاع على سير العمل فيه، بحضور سعادة النائب أحمد يوسف الانصاري وعضو المجلس البلدي السيد عبدالله عبداللطيف ممثلي الدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية.

وعلى ضوء الزيارة التفقدية تم الاجتماع مع استشاري ومقاول المشروع، وذلك لبحث خطة عمل المشروع والجدول الزمني للتنفيذ، حيث استمتع سعادة الوكيل إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ المشروع وتفاصيل العمل في كل مرحلة.

وأكد الوكيل الخياط أن هذا المشروع سيسهم في تطوير المنطقة وبنيتها التحتية وتسهيل انسيابية الحركة المرورية فيها مما سينعكس ذلك إيجاباً على سهولة تنقل القاطنين من وإلى مناطق سكناهم في بيئة آمنة.

وأضاف الخياط: بأن هذه المرحلة من المشروع هي جزء من مشروع متكامل يعنى بتطوير البنية التحتية في المنطقة، ويشتمل على أعمال الدفان وإنشاء ورصف الطرق، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها للخدمات.

وقال الخياط أن المشروع تم اسناده إلى إحدى الشركات الوطنية ذات الخبرة العالية في مثل هذه المشاريع، لافتاً إلى إنه وضمن توجهات مملكة البحرين الهادفة إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، تم ربط مكاتب العمل في الموقع بأنظمة الطاقة الشمسية مما يسهم في تشغيل المكاتب وتوفير الطاقة.

الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشــروع من قبل مجلس المناقصات والمزايــدات على شركة سيد كاظم الدرازي وأولاده للمقاولات بقيمة إجمالية تبلغ 7,583,021 دينارا (سبعة ملايين وخمسمائة وثلاثة ثمانون ألفاً وواحد عشرين ديناراً).

وتهيب الوزارة بقاطني المنطقة ومرتاديها بضرورة التعاون والتقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية واتباع التحويلات المرورية الموجودة على الموقع خلال فترة تنفيذ المشرع حفاظاً على سلامتهم.

بدوره، أشاد النائب أحمد يوسف الانصاري والعضو البلدي عبدالله عبداللطيف بجهود ودور وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية بما يسهم في تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، مؤكدين أن هذا المشروع سيساهم في الارتقاء بالمنطقة وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون.