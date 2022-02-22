الساحة الفنية المسرحية تفقد الفنان والكاتب القدير حمزة محمد

محمد بن مسعود - الدمام - فقدت الساحة الفنية المسرحية البحرينية والخليجية الكاتب القدير والفنان المسرحي حمزة محمد بعد معاناة مع المرض.

وقدم الفنان الفقيد حمزة محمد العديد من المسرحيات، والتي كان مؤلفًا ومخرجا وممثلا ببعضها كمسرحية «الزلزال»، «اليريور»، «الدانة»»اللعبة»، «فصد الدم»، «بعد المداولة»، «طق يامطر طق» ،»باسمة والساحر»، «الأميرة والأطفال»، «حكاية الأسد والقرد»، و»أرنوب الشجاع»، «الديك التائه»، «وطن الخير».

ولد الفقيد الأستاذ حمزة محمد في فريق الفاضل عام 1949 بالمنامة حيث درس في مدارس المنامة، فالمرحلة الابتدائية كانت في المدرسة الشرقية بالقرب من دائرة المعارف، بعدها انتقل إلى مدرسة رأس رمان (المدرسة الشرقية) أما المرحلة الإعدادية فكانت في مدرسة الحورة الإعدادية الثانوية للبنين وبعد تخرج الأستاذ حمزة محمد عام 1969 من القسم الأدبي التحق بالمعهد العالي للمعلمين ليعمل معلمًا للغة الإنجليزية في العام 1971 بمدرسة العلاء الحضرمي لكنه لم يدم طويلاً في مهنة التعليم، حيث انتقل في عام 1975 للعمل كمشرف على قسم التصوير في إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم لمدة خمس اعوام، بعدها في عام 1980 نُقِلَ ليعيّن مشرفًا للبرامج الثقافية في الإدارة نفسها حتى عام 1986.

وللأستاذ حمزة محمد مساهمات اجتماعية تمثلت في كونه لاعبًا بنادي الترسانة عام 1970، والنادي الأهلي عام 1972، ومصورًا في الزميلة أخبار الخليج ومجلة المواقف ومجلة الرياضة من عام 1976 حتى عام 1980، وعضو في العديد من المسارح والهيئات الفنية كمسرح الصواري ومسرح الريف وفرق البحرين المسرحية وأسرة هواة الفن وأسرة فناني البحرين ومسرح الجزيرة ومسرح الاتحاد الشعبي، كما ألف وأخرج مسرحيات معدة للطفل بلغت في مجموعها أربعين مسرحية، بالإضافة إلى مسرحيات للكبار بلغت في مجموعها عشر مسرحيات، وقام بتحكيم العديد من المسابقات المسرحية للأطفال في مهرجان الثقافة والفنون، و قدّم أنشطة مسرحية في ناديي توبلي والمعامير، وشارك في مهرجان جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد للمسرح الشبابي، وبعض من مهرجانات المسرح المدرسي، كما ساهم في لجان التنظيم للتصويت على ميثاق العمل الوطني عام 2001.