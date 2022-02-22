رئيس البرلمان العربي: “يوم التأسيس ” يُجسد عراقة المملكة وتاريخها المشرف ومستقبلها المشرق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس

رفع معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال في تصريح له: إن “يوم التأسيس” هي ذكرى عزيزة على قلوبنا وتمثل اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وأن المملكة العربية السعودية هي قلب العروبة النابض”.

وأعرب عن اعتزاز وفخر البرلمان العربي بهذه الذكرى الخالدة التي جسدت مسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها المملكة، مثمناً الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة على المستويات كافة في ظل قيادتها الحكيمة على نحو يُجسد عراقتها وتاريخها المشرف ومستقبلها المشرق.

ونوه بمواقف خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – في الدفاع عن القضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك.