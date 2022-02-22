وزير الاقتصاد والتخطيط يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظمها الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: “نستذكر اليوم ما تحقق من إنجازات عظيمة في مسيرة وطننا الغالي منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتوفيقٍ من الله ثم بفضل الإرادة الصلبة والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ومجهودات أبناء وبنات الوطن المعطاء، أصبحنا اليوم في مصاف الدول الأقوى اقتصاديًا وننعم في نهضةٍ حضاريةٍ شاملة”.

وأضاف: هذه الذكرى تؤكد الجذور الراسخة والفخر بالأسس الصلبة، والمضي في إكمال مسيرة العز والنجاح برؤية واضحة وطموحة نعتز بها، سائلًا الله – عز وجل – أن يديم على هذا الوطن المعطاء الأمن والأمان والرخاء والازدهار.