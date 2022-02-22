شكرا لقرائتكم خبر عن أمراء المناطق : يوم التأسيس ذكرى تاريخية لثلاثة قرون من العزَّة والمجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمير الباحة: يوم اعتزاز وفخر بقيادات عظيمة لوطن شامخ

أمير القصيم: يحمل توثيقاً مستحقاً وعمقاً تاريخياً ومشرفاً للمملكة

أمير الحدود الشمالية: مناسبة يستلهم من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد

أمير الجوف: الاحتفاء بيوم التأسيس يعكس الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة وتاريخها المجيد

قال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة: " يطل علينا الثاني والعشرون من فبراير ذكرى التأسيس العزيزة على قلوبنا ، التي نستلهم منها ملحمة المجد والعز لتوحيد وطننا على مدار سنوات تعاقبت عليها قيادات الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون مما يدعو للاعتزاز والفخر بوطن شامخ قام على سواعد قيادة عظيمة ومخلصة".

وأضاف سموه " جاء صدور الأمر الملكي الكريم باعتماد يوم الثاني والعشرين من فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس) كترجمة لحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - بتعريف الأجيال بتاريخ الوطن العريق وببطولاته وتضحيات قياداته لتكون هذه المعاني محل اعتزاز لتلك الجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وتلاحم مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله- قبل ثلاثة قرون، في منتصف عام 1139هـ (1727م) التي كانت الدرعية منطلقاً للتأسيس ونهجاً للحياة المعتمدة على دستورنا القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم".

وبين سمو أمير الباحة، أن ما أرسته الدولة السعودية الأولى على امتداد العصور من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من الشتات والفرقة وعدم الاستقرار، يعد مصدراً للفخر والاعتزاز ومضرباً للمثل، ليعود بعدها الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ ( 1824م) ويستعيد حكم الدولة السعوية ويأسس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309 هـ ( 1891م)، وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه - عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.

وقال سموه :" تظل هذه المناسبة كفيلة بأن تكون مناسبة اعتزاز نعلن من خلالها الفخر العظيم بقيادات مخلصة لوطنٍ شامخ يؤصل جذوره في أعماق التاريخ منذ أن حكمها «محمد بن سعود» وأسس الدولة السعودية التي استمرت لثلاثة قرون أخرى حتى اليوم ، والاحتفاء بهذا التاريخ وهذه الرموز يصنع للأجيال المتعاقبة معرفة تاريخية واعية بثراء وامتداد الوطن الذي ينتمون إليه وبهذا يتعمق الانتماء وتترسخ الهوية"، سائلاً الله العظيم لقيادتنا الوفية المزيد من التمكين وللشعب الوفي المزيد من العز والشموخ.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة يوم التأسيس للدولة السعودية الذي يعد مناسبة وطنية غالية على جميع أبناء الوطن ويؤكد رسوخ وثبات نظام الحكم في المملكة على مدى ثلاثة قرون، مبيناً أنه منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ وهي ترتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية، والحكم الرشيد، والتطوير التنموي، ليكون للمملكة الدور الكبير والمكانة العالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكد سموه، أن يوم التأسيس يحمل أهمية وعمقاً تاريخياً مشرفاً ومفصلياً، وتوثيقاً مستحقاً لتوعية الأجيال والأمم الأخرى بتاريخنا المشرف ولله الحمد بصفته يوثق مرحلة مهمة في تاريخ تأسيس المملكة.

وأشار إلى أن هذه الدولة - أعزها الله -، تمكنت خلال ثلاثة قرون حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - من تأسيس نظام حكم رشيد أسهم في تحقيق الازدهار والعدل والنماء، وأثمر عن مجموعة من التغيرات الإيجابية التي لا تحصى لبناء الإنسان والمكان.

وسأل سمو أمير منطقة القصيم، المولى عزَّ وجلَّ، أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش، وأن يديم على المملكة الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهـاني والتبريكـات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العـــزيز آل سـعود ــ أيَّـده الله ــ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظه الله ــ، بمناســبة ذكــــرى تأسيس الدولة السعودية، الذي يوافـــق الثاني والعشـــرين من شهـــر فبـــرايـــر من كل عـــام.

وقال ســموه بهــــذه المناسبة: "لقـــد جــاء الأمــر الملكي الكريم من مولاي خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبــدالعــزيز ــــ أيَّــده الله ــــ، باعتمــاد الثاني والعشرين من شهــر فبــراير من كــل عــام، يومــاً لذكــرى تأسيس الدولة الســعودية، باســم (يــوم التأسيس)، إيماناً منـه ـــ حفظه الله ـــ، بأهمية احتفاء السعوديين بتاريخ بلادهم المجيـــد، والاعتزاز بجذورهم الراسخة، وارتباطهـم الوثيــق بأئمـة وقــادة الدولة السعودية في مراحــلها الثـلاث، التي تأصَّلـت جــذورها، وترسَّخت هويتها في أعماق التاريخ، منــذ أكثر من ثلاثمائة عــام، عندما تأسَّسَت الدولة السعودية الأولى على يدي الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ، الموافـق فبراير 1727م، وأرسَـت الأمن والوحــدة والاســتقــرار بعد الفِـــــرقــة والشــــتات، ثم تــأسـيس الدولة السـعودية الثانية، على يدي الإمــام تركي بن عبــدالله بن محمــد بن ســعود عــام 1240هــــ، الموافـــــق 1824م، الذي أكمــــل مسيرة دولــة التأسـيس الأولى، وصـولاً إلى المـلك عبـدالعــــزيـز بن عبدالرحمـن الفيصـل آل سـعود ــ طيَّب الله ثراه ــ، الذي تــوَّج هذا التأسيس عام 1319هــ، المـــوافـق 1902م، بميــلاد الدولـــة الســــعودية الثــالثـــــة، ثم توحيـــــدهـــــا باســم المملكة العـــربــية السعــودية عـام 1351هـــ، المــوافــــق 1932م، وتعــــزيــز بنــائهـا ووحــدتهــا وإكمــال مســــيرتهــا، على يـــــد أبنـــائـه المـلوك من بعــــده، حتى هـــــــذا العــهـــد الميــمون، عهــــد مـــولاي خـــادم الحــرمـــين الشـريفين، المــلك سلمان بن عبــدالعــــزيز آل سعــود ــ أيَّـــده الله ــ، وما وصلنــا إليـــه من تنميــةٍ ونهضــةٍ وتقــدُّمٍ في المجــالات كـافـة ".

وأضاف سمو الأميـر فيصـل بن نـواف، " أن هـــذا التـــاريخ الطــويل والحــافـــــل بالصمــود والكفاح في مسـيرة هـــذه البـلاد المبـاركـــة، واســتقــرارهــــا، وبنــائها وتـنميتهـا؛ يدفعـــنا للاعتـــــزاز والفخـــــر بتــاريخ بــلادنــــا وأصــالتهـا، عندمــا أشــــــرق ضيــاء دولــة العـــدل والنظــــام على الجـــــزيــرة العــربــيــة، وعَــــمَّ نــورهـــــا ظُلُمـــات الصحــاري وقفـــارهـــا الموحشـة، ونســتجلي الكثيــر من الوقــفــــات المُعبِّـــرة والدروس العميقــة، لملاحــــم الصبـــر والكفــاح، والتضحيات العظيمة في الغــالي والنــفــيس، التـي بذلهـــا أولئــــك الأئمـة والقـادة في جميـــع مراحـــل تاريـخ الدولــة الســعــوديـة، لتثــبـيــت الاســتقـــرار، وإشــاعة العـــدل والأمــــن في هـــذه البلاد".

وفي الختــام، دعـــا ســمو أميـــر منطقــة الجوف، الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفــين الملك سلمان بن عـبــدالعـــــزيــز، وأن يُديــم عليه العـِــزَّ والخــيـــر، ويحفــظ سَــنَـده وولي عهــده، صاحب الســمو الملكي الأميـــر محمــــد بن ســـلمــان بن عبـــدالعـــــزيــز، وأن يجعل بـــلادنا سعــيــدة بمناسباتها، مزدهــــــرة في كـــل أعـــوامـها، مطمــئنةً بأمــنها وأمــانــها.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولأبناء الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" الذي أسَّسَ فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى.

وقال سموه: إن يوم التأسيس ليس مجرد تاريخ وأرقام متناثرة، ولا ذكرى وطنية عابرة، بل مناسبة للاعتزاز يستلهم من خلالها الأحفاد، تضحيات الآباء والأجداد، وما ذللوه من صعوبات وتحديات، في بناء وطن يتجذّر تاريخه لثلاثة قرون من العزة والمجد والشموخ، حافلة بالعروبة الخالصة، والعقيدة الصافية، والمجد والباء، والعزة الشماء، تحت راية التوحيد .

وأضاف قائلاً: " إن يوم التأسيس ملحمة يحكي فصولها، ويروي تفاصيلها : الأمن بعد الخوف، والوحدة بعد الشتات، والعلم بعد الجهل، والغنى بعد الفقر، والتلاحم بعد التناحر، والائتلاف بعد الاختلاف، والانتصار بعد الانكسار.. نقشتها الأرواح المثابرة، والأجساد الصابرة، على ثرى هذه البلاد الطاهرة ، التي لم يكن لدخيل فيها غاية، ولا لمعتد في ثراها مكانة، إنها دولة بينها وبين السماء صلات، ولها في العز صولات، مرت بمراحل زادت من عزيمتها وعزّزت من مكانتها وقيمتها.

وأوضح سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، أن استحضار يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، هو امتداد أصيل وطبيعي لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في الحفاظ على التاريخ السعودي أولًا وتاريخ الجزيرة العربية ثانيًا، وما يوليانه من عناية فائقة بالمصادر التاريخية الحقيقية والموثوقة.

وسأل سموه، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعزَّ هذا الوطن ويديم عليه أمنه وأمانه وازدهاره.